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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Maskva švenčia, nes pasiekė savo“: iš Ukrainos – kirtis Europos Sąjungai

2026-09-22 20:20 / šaltinis: BNS
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2026-09-22 20:20
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Ukrainos užsienio reikalų ministerija antradienį sukritikavo Europos Sąjungos (ES) sprendimą išbraukti oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną iš Rusijai taikomų sankcijų sąrašo.

Andrijus Sybiha (Ukrainos prezidentūros skelbiamos nuotraukos)
GALERIJA (13)

Ukrainos užsienio reikalų ministerija antradienį sukritikavo Europos Sąjungos (ES) sprendimą išbraukti oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną iš Rusijai taikomų sankcijų sąrašo.

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Kyjivas tokį žingsnį pavadino „gėdingu ir nepateisinamu“ bei paragino ES valstybes šiems verslininkams pritaikyti nacionalines sankcijas.

„Maskva švenčia, nes pasiekė savo: nebaudžiamumo jausmą, ES pažeminimą ir Europos šalių susiskaldymą“, – socialiniuose tinkluose pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.

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„Tačiau vis dar įmanoma sugadinti Maskvos šventę. Raginu visas ES valstybes nares nedelsiant paskelbti, kad šiems dviem asmenims jos pritaikys savo nacionalines sankcijas“, – teigė jis.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

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