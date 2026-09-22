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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

ES turėtų panaikinti sankcijas 2 Rusijos oligarchams

2026-09-22 19:25 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 19:25
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Europos Sąjungos (ES) šalys antradienį pasiekė kompromisinį susitarimą pratęsti sankcijas Rusijai, pagal kurį oligarchai Ališeras Usmanovas ir Michailas Fridmanas bus išbraukti iš sankcijų sąrašo, pranešė diplomatai.

Ališeris Usmanovas (nuotr. Wikipedia)

Europos Sąjungos (ES) šalys antradienį pasiekė kompromisinį susitarimą pratęsti sankcijas Rusijai, pagal kurį oligarchai Ališeras Usmanovas ir Michailas Fridmanas bus išbraukti iš sankcijų sąrašo, pranešė diplomatai.

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Artėjant galutiniam terminui, Latvija sutiko atsisakyti veto po kelias dienas trukusio griežto priešinimosi Prancūzijos vadovaujamoms pastangoms išimties tvarka panaikinti sankcijas šiems oligarchams, teigė diplomatai.

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Tą pačią dieną Latvijos vyriausybė M. Fridmanui nustatė nacionalines finansines sankcijas ir atvykimo į šalį apribojimus, rodo prie Ministrų kabineto posėdžio darbotvarkės pridėti dokumentai.

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M. Fridmanui bus draudžiama atvykti į Latviją, joje būti ar vykti tranzitu per šalies teritoriją, o Latvijos jurisdikcijoje esančios jam priklausančios ar jo kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai turės būti įšaldyti.

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Latvijos vyriausybės dokumente teigiama, kad M. Fridmanas yra vienas žymiausių Rusijos verslininkų, artimas Vladimirui Putinui ir vienas pagrindinių „Alfa Group“ akcininkų. Jis taip pat turi „Rosvodokanal“ ir „ABH Holdings“ akcijų.

Prancūzija siekė, kad A. Usmanovas būtų išbrauktas iš ES sankcijų sąrašo. Laikraščio „Financial Times“ duomenimis, Paryžius tokiu būdu siekė susitarimo su Azerbaidžanu dėl kelių ten sulaikytų Prancūzijos piliečių paleidimo. Pranešama, kad A. Usmanovas palaiko glaudžius ryšius su Azerbaidžanu.

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Liuksemburgas savo ruožtu pareikalavo panaikinti sankcijas ir M. Fridmanui. Rusijos milijardierius bylinėjasi su Didžiąja Hercogyste ir reikalauja beveik 15 mlrd. eurų (17 mlrd. JAV dolerių) kompensacijos už žalą, kurią, jo teigimu, patyrė dėl sankcijų įšaldžius jo turtą.

Abu iš ES sankcijų sąrašo išbraukiami oligarchai turtus susikrovė po Sovietų Sąjungos žlugimo.

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Žurnalo „Forbes“ duomenimis, 73 metų A. Usmanovo turtas vertinamas 14,1 mlrd. JAV dolerių, o turtingiausių pasaulio žmonių sąraše jis užima 221 vietą.

 Per dešimtojo dešimtmečio privatizaciją jis susikrovė turtus metalurgijos sektoriuje, o vėliau išplėtė savo verslą į telekomunikacijų ir kitas sritis. Jam priklauso kontroliuojančioji bendrovė USM ir mobiliojo ryšio operatorius „MegaFon“, jis taip pat turi „Metalloinvest“ akcijų.

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2000–2014 m. jis vadovavo Rusijos energetikos milžinės „Gazprom“ investicinei patronuojamajai bendrovei.

Jis taip pat žinomas dėl to, kad 2009 m. daug investavo į „Facebook“, o 2013 m. pardavė savo akcijas ir iš to gavo didelį pelną.

A. Usmanovas jau seniai laikomas palaikančiu glaudžius ryšius su Kremliumi. 2022 m. jis persikėlė į Uzbekistano sostinę Taškentą ir šiuo metu teismuose ginčija jam taikomas ES bei Jungtinės Karalystės sankcijas.

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M. Fridmano turtas, „Forbes“ duomenimis, siekia apie 16,6 mlrd. JAV dolerių, jis turtingiausių pasaulio žmonių sąraše užima 166 vietą. 

1964 m. Lvive gimęs Rusijos ir Izraelio pilietis didžiulį turtą susikrovė per „Alfa Bank“ ir konglomeratą „Alfa Group“, veikiantį bankininkystės, energetikos, telekomunikacijų ir mažmeninės prekybos srityse.

M. Fridmanui taip pat taikomos Jungtinės Karalystės ir JAV sankcijos. Jis ginčija šias priemones ir tvirtina neturintis jokių ryšių su Kremliumi.

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turčių patarlė:
turčių patarlė:
2026-09-22 19:46
Ko negali pinigai, gali dideli pinigai.
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.
.
2026-09-22 20:21
Prancūzija, Belgija ir ispanija iš Rusijos perka tiek daug dujų, kad kažko panašaus ir buvo glima tikėtis. Be to, Belgija, pasaulinis deimantų apdirbimo centras iš Rusijos importuoja ir daug neapdorotų deimantų.
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