„Putinas ir toliau yra pasirengęs naujam susitikimui su Trumpu“, – pareiškė D. Peskovas.
Tačiau jis taip pat pripažino, kad kol kas šiuo klausimu nėra jokių konkrečių susitarimų. Kremliaus atstovas pridūrė, kad be oficialaus susitarimo Rusijos diktatoriaus ir Baltųjų rūmų vadovo derybos yra neįmanomos.
Šiame kontekste D. Peskovas priminė, kad Maskvos pozicija dėl galimo V. Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo išlieka nepakitusi.
„Jei nori, jis (V. Zelenskis – red.) gali atvykti į Maskvą“, – pareiškė D. Peskovas.
Pasak jo, rengti V. Putino ir V. Zelenskio susitikimą neatlikus parengiamojo darbo ekspertų lygmeniu nėra tikslinga, nes tai būtų tuščias laiko švaistymas.
„Kol kas nėra jokių prielaidų pereiti prie taikių derybų dėl Ukrainos, nors Rusija ir toliau yra joms atvira“, – ciniškai melavo D. Peskovas.
Peskovas skundėsi, kad Europos šalys siunčia Ukrainai finansinę pagalbą
Be to, Kremliaus atstovas dar kartą skundėsi, kad Kyjivo sąjungininkai aktyviai tiekia ginklus Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ir teikia Ukrainai finansinę paramą.
Jis taip pat ėmė skleisti nepagrįstus teiginius, esą Jungtinė Karalystė kursto „rusofobiškas nuotaikas“.
„Kartu su ja tą patį daro Vokietija, Prancūzija ir nemažai kitų Europos šalių“, – aiškino D. Peskovas.
Dieną prieš tai D. Trumpas pareiškė galintis dar kartą susitikti su V. Putinu.
Be to, JAV prezidentas pateikė naują pareiškimą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą užbaigimo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.