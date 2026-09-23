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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Per Trumpo kalbą pro akis nepraslydo Nausėdos reakcija: plinta dėmesio sulaukęs kadras

2026-09-23 10:31 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-23 10:31
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JAV prezidento Donaldo Trumpo kalba Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje sulaukė dėmesio dėl salėje sėdėjusių pasaulio lyderių reakcijų. Socialiniuose tinkluose išplito fotografija, kurioje užfiksuotas užsimerkęs ir ranka už veido susiėmęs Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda

JAV prezidento Donaldo Trumpo kalba Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje sulaukė dėmesio dėl salėje sėdėjusių pasaulio lyderių reakcijų. Socialiniuose tinkluose išplito fotografija, kurioje užfiksuotas užsimerkęs ir ranka už veido susiėmęs Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda

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82

Socialiniame tinkle „Threads“ pasidalytoje fotografijoje matyti Lietuvos prezidentas G. Nausėda, kuris sėdi užsimerkęs, viena ranka susiėmęs už veido. 

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Šalia jo sėdėjo Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, o už Lietuvos delegacijos matyti ir Meksikos atstovai, kurių veido išraiškos buvo panašios. 

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Donaldas Trumpas šiuo metu sako kalbą Jungtinėse Tautose. Ši nuotrauka – mano mėgstamiausia. Nagi, priartinkite ją ir pasimėgaukite kiekviena veido išraiška“, – rašė vartotojas.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Nausėda su Coale'u kalbėjo apie JAV interesą pirkti baltarusiškas trąšas

Prezidentas Gitanas Nausėda susitikimo su JAV specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai Johnu Coale'u metu aptarė Vašingtono interesą pirkti baltarusiškas trąšas, sako šalies vadovo vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.

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Vis dėlto, anot jo, Lietuva JAV spaudimo dėl galimo trąšų tranzito atnaujinimo nepatiria.

„Buvo apie tai kalbama prieš gerą savaitę ir dar anksčiau buvo kalbama, bet tai nebuvo spaudimo forma. Tai buvo konstatavimas, kad Amerikai būtų naudinga, ir klausimas, kaip mes reaguotume, ar svarstytume tokį variantą“, – trečiadienį LRT radijui sakė D. Matulionis.

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Jo
Jo
2026-09-23 11:02
Jei jis taip viešai "dirba”, tai įsivaiduokit, kaip komunistas nausėda iš savo uždaro kabineto, namų stiklainio ir kurortų darbą imituoja. Nu ir trintuką preziku išsirinkot - atgyja tik tada, kai reikia LT mokesčių mokėtojų pinigus ištaškyti.
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Na ko jūs prikibote
Na ko jūs prikibote
2026-09-23 11:36
Nausėda vis apie Lietuvą galvoja, Lietuvai dirba. Pavargo, tai kiek ir numigo.
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Atrodo kaip JAV demokratas
Atrodo kaip JAV demokratas
2026-09-23 11:01
Lietuvos politikos viršūnėlę valdo Kremlius ir globalistai, o šitie klounai šoka pagal jų dudelę ir vaiposi be perstojo. Bet vėliau dar drįsta ne tik prašyti, bet vos ne reikalauti JAV sąjungininkų garantijų ir apsaugos...
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