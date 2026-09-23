Per Trumpo kalbą pro akis nepraslydo Nausėdos reakcija: plinta dėmesio sulaukęs kadras

Socialiniame tinkle „Threads“ pasidalytoje fotografijoje matyti Lietuvos prezidentas G. Nausėda, kuris sėdi užsimerkęs, viena ranka susiėmęs už veido.
Šalia jo sėdėjo Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, o už Lietuvos delegacijos matyti ir Meksikos atstovai, kurių veido išraiškos buvo panašios.
„Donaldas Trumpas šiuo metu sako kalbą Jungtinėse Tautose. Ši nuotrauka – mano mėgstamiausia. Nagi, priartinkite ją ir pasimėgaukite kiekviena veido išraiška“, – rašė vartotojas.
Nausėda su Coale'u kalbėjo apie JAV interesą pirkti baltarusiškas trąšas
Prezidentas Gitanas Nausėda susitikimo su JAV specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai Johnu Coale'u metu aptarė Vašingtono interesą pirkti baltarusiškas trąšas, sako šalies vadovo vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
Vis dėlto, anot jo, Lietuva JAV spaudimo dėl galimo trąšų tranzito atnaujinimo nepatiria.
„Buvo apie tai kalbama prieš gerą savaitę ir dar anksčiau buvo kalbama, bet tai nebuvo spaudimo forma. Tai buvo konstatavimas, kad Amerikai būtų naudinga, ir klausimas, kaip mes reaguotume, ar svarstytume tokį variantą“, – trečiadienį LRT radijui sakė D. Matulionis.
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