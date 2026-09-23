Virginijus Sinkevičius: laikinas dyzelino akcizo sumažinimas būtų greitas, bet brangus sprendimas

„Demokratų ministras (energetikos ministras Lukas Savickas – BNS) yra siūlęs (...), kad jeigu dyzelino kaina išlieka virš 2,25 euro, toje raudonojoje zonoje, bent penkias dienas, (...) mažinti akcizą. Tai laikinai yra galima priemonė. Aišku, tai kainuoja biudžeto pajamas, o metams artėjant prie pabaigos atsiranda visuomet įtampa dėl biudžeto surinkimo“, – Žinių radijui trečiadienį sakė V. Sinkevičius.
„Puikiai tai suprantame, bet jeigu norime tokio greito sprendimo, tai šiuo atveju yra yra akcizo mažinimas“, – pridūrė jis.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį pripažino, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Finansų ministras Taurimas Valys taip pat patvirtino, kad dyzelino akcizo mažinimas šiuo metu nėra svarstomas.
„Daugiausia dyzelino pilasi mūsų logistikos sektorius, kuriam, tiesą sakant kur piltis nėra didelio skirtumo. Bet kartu tai yra iššūkis mūsų žmonėms, nes kelionės brangsta, ypač žmonėms regionuose“, – kalbėjo. V. Sinkevičius.
Tuo metu premjerui bei ministrui užsiminus apie galimybę piginti traukinių ir autobusų bilietus, įmones dotuojant iš valstybės biudžeto, V. Sinkevičius paragino viešąjį transportą laikinai kompensuoti miestuose.
„Vyriausybė ketina siūlyti (...) kompensuoti traukinio bilietų kainas. Miestuose tai nesprendžia problemos. Kvietimas būtų ir miestų merams pasvarstyti ir galbūt, kol yra ta krizė, susijusi pirmiausia su geopolitine situacija, (...) kompensuoti viešąjį transportą nemokamai miestuose bent kurį laiką. Tai sprendimas žmonėms, palengvinantis tą kasdienybę“, – teigė V. Sinkevičius.
M. Sinkevičius yra sakęs, kad jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei 100 JAV dolerių už barelį, Vyriausybė svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį – tuomet du mėnesius akcizas buvo sumažintas šešias centais.
Finansų ministras T. Valys anksčiau sakė, jog nereikia imtis priemonių, kol naftos kaina bent penkias dienas neviršija daugiau nei 100 JAV dolerių. Jis, be to, žadėjo vėliau svarstyti, kiek kitąmet turėtų didėti degalų akcizai, kad gyventojai ir verslas kuo mažiau pajustų suplanuotą daugiametį jų didinimą.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjį teigė, kad degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė. Tačiau, anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti.
„Brent“ naftos kaina 100 JAV dolerių už barelį ribą viršija jau beveik dvi savaites.
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