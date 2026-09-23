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Virginijus Sinkevičius nemato pagrindo keisti ES sankcijų baltarusiškoms trąšoms dėl JAV planų

2026-09-23 09:13 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-23 09:13
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Nepaisant galimo JAV susitarimo dėl baltarusiškų kalio trąšų pirkimo, europarlamentaras, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako nematantis pagrindo staigiems Europos Sąjungos (ES) sankcijų politikos pokyčiams. Pasak jo, šiuo metu galiojančios sankcijos draudžia baltarusiško kalio importą į ES.

Koalicijos sutarties pasirašymas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Nepaisant galimo JAV susitarimo dėl baltarusiškų kalio trąšų pirkimo, europarlamentaras, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako nematantis pagrindo staigiems Europos Sąjungos (ES) sankcijų politikos pokyčiams. Pasak jo, šiuo metu galiojančios sankcijos draudžia baltarusiško kalio importą į ES.

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„Pirmiausia, tai yra dvišalis sprendimas tarp JAV ir Baltarusijos. ES šiuo atveju turi galiojančias sankcijas iki vasario mėnesio. Vasario mėnesį turbūt jau būtų naujas sprendimas – koks jis bus, sunku pasakyti“, – „Žinių radijui“ sakė V. Sinkevičius.

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Pasak V. Sinkevičiaus, diskusijose dėl galimo baltarusiškų trąšų tranzito taip pat svarbu atsižvelgti į tai, kad sankcijos yra priimtos visos ES, o ne vien Lietuvos.

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„Man keistos tos nuolatinės diskusijos, lyg tai būtų tik Lietuvos įvestos sankcijos. Tai yra visos ES sankcijos. Todėl šioje vietoje nematyčiau pagrindo staigiam pokyčiui kalbant apie trąšas“, – aiškino europarlamentaras.

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„Šioje diskusijoje labai pasigendu faktų. Visi bando kalbėti emocionaliai, bet realiai šiandien sankcijos yra taikomos, jos yra europinės, ir visos ES šalys dėl jų sutaria ir jų laikosi“, – pabrėžė jis.

ES sankcijų Baltarusijai galiojimas šiuo metu pratęstas iki 2027 m. vasario 28 d.

Vis dėlto V. Sinkevičius neatmetė, kad kitą kartą ES valstybėms svarstant sankcijų Baltarusijai pratęsimą jų apimtis gali keistis. Anot jo, tam reikalingas visų 27 ES valstybių narių sutarimas, todėl sprendimų eigą iš anksto prognozuoti sudėtinga.

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„Gali, be jokios abejonės (keistis apimtys – ELTA), nes kiekvieną kartą tai yra naujas svarstymas. Turime suprasti, kad sankcijų procesas – tai 27 šalys narės su labai skirtingais ir dažnai savo nacionaliniais interesais“, – kalbėjo politikas.

Jo teigimu, Lietuvai tokiose derybose svarbu kitoms valstybėms aiškiai išdėstyti savo poziciją ir jos argumentus.

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„Kalbant bendrai apie sankcijas, tai visuomet yra dviašmenis kardas. Mes turime žiūrėti, kad nepažeistume savo interesų, padarytume maksimalią žalą Rusijos ekonomikai, kad jie negalėtų iš to finansuoti karo Ukrainoje ir hibridinių atakų prieš mus. Tuo pat metu negalime daryti žalos sau“, – sakė V. Sinkevičius.

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Kaip skelbta, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pranešė, kad Vašingtonas rengia didelį susitarimą dėl kalio pirkimo iš Baltarusijos. JAV vadovas teigė, kad baltarusiškas kalis galėtų kainuoti mažiau nei šiuo metu iš Kanados perkama produkcija.

D. Trumpo administracija pastaruoju metu aktyvina dialogą su Minsku. Praėjusią savaitę Baltarusija paleido 25 kalinius, o JAV panaikino sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms.

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