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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Latvijos žvalgyba įvertino Rusijos grėsmę Baltijos šalims: Rinkevičius siunčia svarbią žinią

2026-09-23 12:29 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-23 12:29
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Trečiadienį paskelbtame interviu Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sakė, kad Latvijos žvalgyba nenustatė pasirengimo surengti karinę operaciją prieš NATO ar Baltijos šalis, nes šiuo metu Rusija daugiausia dėmesio skiria karui Ukrainoje. Tačiau žvalgybos vertinimai rodo, jog Rusijos hibridinė veikla gali toliau stiprėti, pridūrė jis.

Latvijos žvalgyba įvertino Rusijos grėsmę Baltijos šalims: Rinkevičius siunčia svarbią žinią Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (23)

Trečiadienį paskelbtame interviu Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sakė, kad Latvijos žvalgyba nenustatė pasirengimo surengti karinę operaciją prieš NATO ar Baltijos šalis, nes šiuo metu Rusija daugiausia dėmesio skiria karui Ukrainoje. Tačiau žvalgybos vertinimai rodo, jog Rusijos hibridinė veikla gali toliau stiprėti, pridūrė jis.

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Tai buvo vienas iš klausimų, kuriuos E. Rinkevičius, Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis ir Lietuvos bei Estijos vadovai pirmadienį aptarė Niujorke, Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijos kuluaruose.

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Vadovai sutarė, kad reikia glaudžiau bendradarbiauti kovojant su hibridinėmis grėsmėmis, taip pat stiprinti regioninį karinį bendradarbiavimą ir rengti daugiau bendrų pratybų.

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E. Rinkevičius taip pat sakė, kad Latvija ir Prancūzija jau kurį laiką diskutuoja dėl Latvijos dalyvavimo Prancūzijos branduolinio atgrasymo iniciatyvoje, įskaitant bendradarbiavimą kai kuriais branduolinio planavimo klausimais.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Latvija kritikuoja ES sprendimą dėl Rusijos oligarchų

Latvijos prezidentas kritikavo Europos Sąjungos (ES) sprendimą pratęsti sankcijas Rusijai, kartu išbraukiant iš sąrašo Rusijos milijardierius Ališerį Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Jis sakė, kad Latvija tam prieštaravo, tačiau balsuojant susilaikė. E. Rinkevičius pabrėžė, kad Latvija toliau sieks papildomų sankcijų asmenims ir įmonėms.

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Jis taip pat palankiai įvertino galimą papildomų JAV karių dislokavimą ir nuolatinės bazės įkūrimą Lenkijoje, tačiau sakė, kad galutinio vertinimo dar reikėtų palaukti, kol Vašingtonas baigs savo karinių pajėgų dislokavimo Europoje peržiūrą.

Pasak E. Rinkevičiaus, Europa intensyviai dirba siekdama prisiimti didesnę atsakomybę už savo gynybą.

Jis pridūrė, kad JAV ir toliau rems sąjungininkes Europoje, tačiau tikisi, kad jos prisiims didesnę naštos dalį.

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