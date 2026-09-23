Cichanouskaja: Ukraina visam pasauliui parodė tikrąjį Rusijos veidą

Tai ji pareiškė naujienų agentūrai „Ukrinform“ Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke.
Pasak Baltarusijos opozicijos lyderės, ukrainiečiai pakeitė savo požiūrį į Baltarusiją ir supranta skirtumą tarp Aliaksandro Lukašenkos režimo ir Baltarusijos žmonių.
„Prisimenu, koks anksčiau buvo ukrainiečių požiūris – kad Lukašenka yra „batka“, „tėvas“, kad gatvės švarios. Dabar taip nebėra. Esu labai dėkinga ukrainiečiams, kad jie persvarstė savo požiūrį į Baltarusiją ir supranta skirtumą tarp Lukašenkos režimo ir baltarusių“, – sakė S. Cichanouskaja.
„Visi su susižavėjimu žvelgiame į Ukrainą“
Ji pridūrė, kad baltarusių savanoriai kovotojai kaunasi kartu su ukrainiečiais, o civiliai savanoriai padeda Ukrainai.
„Labai džiaugiuosi, kad mūsų santykiai su oficialiuoju Kyjivu pagerėjo ir dirbame prie bendrų projektų“, – teigė opozicijos lyderė.
„Ukraina, kuri dabar, savaime suprantama, užima vieną iš pirmaujančių politinių pozicijų Europoje, supranta laisvos, nepriklausomos ir demokratinės Baltarusijos vertę“, – dėstė ji.
Ji pabrėžė, kad nepriklausoma Baltarusija yra svarbi Ukrainos ir Europos saugumui.
„Labai tvirta prezidento Volodymyro Zelenskio ir užsienio reikalų ministro Andrijaus Sybihos retorika dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos demokratinėmis jėgomis labai įkvepia baltarusius“, – kalbėjo S. Cichanouskaja.
Ji taip pat pareiškė įsitikinimą, kad Ukrainos pergalė „atvers didelių galimybių pokyčiams Baltarusijoje ir kitose šalyse – Moldovoje, Sakartvele ir Armėnijoje“.
„Visi su susižavėjimu žvelgiame į Ukrainą, stiprius ukrainiečius ir Ukrainą ginančius karius“, – pabrėžė ji.
„Apskritai Ukraina visam pasauliui parodė, kaip galima sugriauti šį „visagalės“ Rusijos įvaizdį. Juk jūs ne tik ginatės, bet ir atakuojate! Anksčiau to buvo visiškai neįmanoma net įsivaizduoti. Mums ukrainiečiai, žinoma, yra didvyriai“, – sakė Baltarusijos opozicijos lyderė.
Ji padėkojo Ukrainos vadovybei ir žmonėms už tai, kad jie „supranta, jog Lukašenkai negalima atleisti, o to, ką jis padarė Ukrainai, negalima pamiršti“.
Kaip jau skelbta, rugsėjo 21 d. Niujorke, 81-osios JT Generalinės Asamblėjos sesijos kuluaruose, buvo surengtas ministrų lygio renginys, skirtas Baltarusijos vaidmeniui Rusijos kare prieš Ukrainą ir jo poveikiui regioniniam bei tarptautiniam saugumui.
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todėl mano,todėl mano snukelis auga.