Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
32
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Cichanouskaja: Ukraina visam pasauliui parodė tikrąjį Rusijos veidą

2026-09-23 11:19 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-23 11:19
Pridėkite kaip šaltinį Google

Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja mano, kad kovodama su Rusijos agresija Ukraina visame pasaulyje sugriovė „visagalės“ Rusijos įvaizdį.

Sviatlana Cichanouskaja. ELTA / Julius Kalinskas
GALERIJA (23)

Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja mano, kad kovodama su Rusijos agresija Ukraina visame pasaulyje sugriovė „visagalės“ Rusijos įvaizdį.

REKLAMA
32

Tai ji pareiškė naujienų agentūrai „Ukrinform“ Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke.

Pasak Baltarusijos opozicijos lyderės, ukrainiečiai pakeitė savo požiūrį į Baltarusiją ir supranta skirtumą tarp Aliaksandro Lukašenkos režimo ir Baltarusijos žmonių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prisimenu, koks anksčiau buvo ukrainiečių požiūris – kad Lukašenka yra „batka“, „tėvas“, kad gatvės švarios. Dabar taip nebėra. Esu labai dėkinga ukrainiečiams, kad jie persvarstė savo požiūrį į Baltarusiją ir supranta skirtumą tarp Lukašenkos režimo ir baltarusių“, – sakė S. Cichanouskaja.

REKLAMA
REKLAMA

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

„Visi su susižavėjimu žvelgiame į Ukrainą“

Ji pridūrė, kad baltarusių savanoriai kovotojai kaunasi kartu su ukrainiečiais, o civiliai savanoriai padeda Ukrainai.

REKLAMA

„Labai džiaugiuosi, kad mūsų santykiai su oficialiuoju Kyjivu pagerėjo ir dirbame prie bendrų projektų“, – teigė opozicijos lyderė.

„Ukraina, kuri dabar, savaime suprantama, užima vieną iš pirmaujančių politinių pozicijų Europoje, supranta laisvos, nepriklausomos ir demokratinės Baltarusijos vertę“, – dėstė ji.

Ji pabrėžė, kad nepriklausoma Baltarusija yra svarbi Ukrainos ir Europos saugumui.

„Labai tvirta prezidento Volodymyro Zelenskio ir užsienio reikalų ministro Andrijaus Sybihos retorika dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos demokratinėmis jėgomis labai įkvepia baltarusius“, – kalbėjo S. Cichanouskaja.

REKLAMA
REKLAMA

Ji taip pat pareiškė įsitikinimą, kad Ukrainos pergalė „atvers didelių galimybių pokyčiams Baltarusijoje ir kitose šalyse – Moldovoje, Sakartvele ir Armėnijoje“.

„Visi su susižavėjimu žvelgiame į Ukrainą, stiprius ukrainiečius ir Ukrainą ginančius karius“, – pabrėžė ji.

„Apskritai Ukraina visam pasauliui parodė, kaip galima sugriauti šį „visagalės“ Rusijos įvaizdį. Juk jūs ne tik ginatės, bet ir atakuojate! Anksčiau to buvo visiškai neįmanoma net įsivaizduoti. Mums ukrainiečiai, žinoma, yra didvyriai“, – sakė Baltarusijos opozicijos lyderė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ji padėkojo Ukrainos vadovybei ir žmonėms už tai, kad jie „supranta, jog Lukašenkai negalima atleisti, o to, ką jis padarė Ukrainai, negalima pamiršti“.

Kaip jau skelbta, rugsėjo 21 d. Niujorke, 81-osios JT Generalinės Asamblėjos sesijos kuluaruose, buvo surengtas ministrų lygio renginys, skirtas Baltarusijos vaidmeniui Rusijos kare prieš Ukrainą ir jo poveikiui regioniniam bei tarptautiniam saugumui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
NATO, Vladimiras Putinas (tv3.lt koliažas)
Putinas tampa vis pavojingesnis: NATO kariškis perspėja, kokių veiksmų gali imtis Rusija (3)
Marco Rubio (EPA-ELTA nuotr.)
Rubio įvardijo, kaip baigsis karas Ukrainoje: nugalėtojų nebus (15)
Volodymyras Zelenskis ir Vladimiras Putinas (nuotr.president.gov.ua ir kremlin.ru) (nuotr. 123rf.com)
Zelenskis ragina suklusti: „Rusija siunčia signalus, kad yra pasirengusi išplėsti karą“ (18)
Emmanuelis Macronas (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
Macronas skambina pavojaus varpais dėl Rusijos: Prancūzijoje stiprinama apsauga (4)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
NA!
NA!
2026-09-23 12:17
Tuo pšekai parodys tikrajį savo veidą ir leis per pšekyną by trašas eksportuoti į jankyną nes jiems taip liepia trumpis. Ką į tai jinai pasakys sėdi tai pšekyne ?
Atsakyti
ka
ka
2026-09-23 16:28
iš kur ta suka išlindo
Atsakyti
Mergele rože,mergele lelija
Mergele rože,mergele lelija
2026-09-23 14:18
Kodėl tavo,kodėl tavo snukelis auga? Darmą duoną valgau,darbelio nedirbu,
todėl mano,todėl mano snukelis auga.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (32)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų