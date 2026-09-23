Juodojoje jūroje užpultas krovininis laivas: kapitonas žuvo

„Naktį į rugsėjo 23-ąją rusai Juodojoje jūroje smogė su Antigvos ir Barbudos vėliava plaukusiam krovininiam laivui. Ataka sukėlė gaisrą“, – sakoma pranešime.
Laivo kapitonas žuvo
Ukrainos jūrų uostų administracijos duomenimis, laivo kapitonas, Ukrainos pilietis, žuvo.
Įgulą evakavo Ukrainos karinis jūrų laivynas, gaisras buvo užgesintas.
Anksčiau buvo užpultas į Ukrainos uostą su Tanzanijos vėliava plaukęs laivas. Kapitonas žuvo, trys įgulos nariai buvo sužeisti.
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