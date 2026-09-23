Rubio įvardijo, kaip baigsis karas Ukrainoje: nugalėtojų nebus

Pokalbio metu M. Rubio pažymėjo, kad šiuo metu taikos susitarimo nėra, tačiau jį sudaryti būtų visiškai logiška. Pasak jo, karas nenaudingas nė vienai pusei ir galiausiai turės baigtis derybomis, nes nė viena pusė nepasieks pergalės, rašo „RBC-Ukraina“.
„Akivaizdu, kad jis nenaudingas Ukrainai, o Rusijai jis tiesiog siaubingas. Turiu omenyje, kad jie nepasiekia laimėjimų šiame kare. Tiesiog nepasiekia. Todėl būtų visiškai logiška jį nutraukti... Jis nesibaigs triuškinama vienos pusės karine pergale prieš kitą. Jis baigsis derybų būdu pasiektu susitarimu“, – pareiškė M. Rubio.
Kartu jis pridūrė, kad užsienio politikoje ir sprendžiant tokius klausimus kaip šis „kartais tai, kas logiška, nebūtinai įvyksta“.
Atsižvelgdamas į tai, M. Rubio paaiškino JAV prezidento Donaldo Trumpo poziciją – jei Jungtinės Valstijos turės galimybę pakeisti situaciją ir padėti abiem pusėms įveikti nesutarimus, Baltųjų rūmų vadovas bus pasirengęs tai padaryti.
„Mes ir toliau stengsimės tai padaryti. Tačiau akivaizdu, kad šiandien dar nesame pasiekę šio taško. Tikiuosi, kad tai pasikeis. Ir manau, kad galiausiai taip ir bus. Kažkuriuo metu šis karas turės baigtis. Karas Ukrainoje baigsis derybų būdu pasiektu susitarimu... Ir kuo anksčiau tai įvyks, tuo mažiau žmonių žus ir tuo mažiau bus sugriovimų“, – apibendrino JAV valstybės sekretorius.
Energetinės paliaubos
Primename, kad Ukraina ir JAV aptaria galimybę sudaryti energetines paliaubas su Rusija.
Rugsėjo 22 dieną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose susitiko su JAV prezidentu D. Trumpu. Po susitikimo jis bendravo su žurnalistais ir įvardijo sąlygą, kuriai esant būtų galima sudaryti energetines paliaubas.
„Jeigu jie nenori, kad mes atakuotume jų naftos perdirbimo įmones, tegul neliečia mūsų energetikos sistemos ir vandens tiekimo infrastruktūros. Jūs neatakuojate mūsų objektų, o mes tuomet paliekame ramybėje jūsiškius“, – sakė jis.
Be to, V. Zelenskis pasiūlė D. Trumpui įtraukti Kiniją į pastangas daryti spaudimą Rusijai. Ukrainos prezidentas taip pat išreiškė viltį, kad padedant JAV vadovui karą vis dėlto pavyks užbaigti iki žiemos.
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