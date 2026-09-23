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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rubio įvardijo, kaip baigsis karas Ukrainoje: nugalėtojų nebus

2026-09-23 08:27 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-23 08:27
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JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad Rusijos kare prieš Ukrainą nugalėtojų nebus. Todėl, jo nuomone, būtų logiška šį karą užbaigti, o galiausiai jis ir baigsis taikos susitarimu.

Marco Rubio (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (5)

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad Rusijos kare prieš Ukrainą nugalėtojų nebus. Todėl, jo nuomone, būtų logiška šį karą užbaigti, o galiausiai jis ir baigsis taikos susitarimu.

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Pokalbio metu M. Rubio pažymėjo, kad šiuo metu taikos susitarimo nėra, tačiau jį sudaryti būtų visiškai logiška. Pasak jo, karas nenaudingas nė vienai pusei ir galiausiai turės baigtis derybomis, nes nė viena pusė nepasieks pergalės, rašo „RBC-Ukraina“.

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„Akivaizdu, kad jis nenaudingas Ukrainai, o Rusijai jis tiesiog siaubingas. Turiu omenyje, kad jie nepasiekia laimėjimų šiame kare. Tiesiog nepasiekia. Todėl būtų visiškai logiška jį nutraukti... Jis nesibaigs triuškinama vienos pusės karine pergale prieš kitą. Jis baigsis derybų būdu pasiektu susitarimu“, – pareiškė M. Rubio.

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Kartu jis pridūrė, kad užsienio politikoje ir sprendžiant tokius klausimus kaip šis „kartais tai, kas logiška, nebūtinai įvyksta“.

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Atsižvelgdamas į tai, M. Rubio paaiškino JAV prezidento Donaldo Trumpo poziciją – jei Jungtinės Valstijos turės galimybę pakeisti situaciją ir padėti abiem pusėms įveikti nesutarimus, Baltųjų rūmų vadovas bus pasirengęs tai padaryti.

„Mes ir toliau stengsimės tai padaryti. Tačiau akivaizdu, kad šiandien dar nesame pasiekę šio taško. Tikiuosi, kad tai pasikeis. Ir manau, kad galiausiai taip ir bus. Kažkuriuo metu šis karas turės baigtis. Karas Ukrainoje baigsis derybų būdu pasiektu susitarimu... Ir kuo anksčiau tai įvyks, tuo mažiau žmonių žus ir tuo mažiau bus sugriovimų“, – apibendrino JAV valstybės sekretorius.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimas Niujorke

Energetinės paliaubos

Primename, kad Ukraina ir JAV aptaria galimybę sudaryti energetines paliaubas su Rusija.

Rugsėjo 22 dieną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos kuluaruose susitiko su JAV prezidentu D. Trumpu. Po susitikimo jis bendravo su žurnalistais ir įvardijo sąlygą, kuriai esant būtų galima sudaryti energetines paliaubas.

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„Jeigu jie nenori, kad mes atakuotume jų naftos perdirbimo įmones, tegul neliečia mūsų energetikos sistemos ir vandens tiekimo infrastruktūros. Jūs neatakuojate mūsų objektų, o mes tuomet paliekame ramybėje jūsiškius“, – sakė jis.

Be to, V. Zelenskis pasiūlė D. Trumpui įtraukti Kiniją į pastangas daryti spaudimą Rusijai. Ukrainos prezidentas taip pat išreiškė viltį, kad padedant JAV vadovui karą vis dėlto pavyks užbaigti iki žiemos.

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Jeigu
Jeigu
2026-09-23 09:21
karas pasibaigs ir Ukraina, kad ir praras dalį buvusios teritorijos, ji visvien bus laimėtoja, nes ji laimėjo savo šalį sau. Jeigu Ukraina karo pradžioje būtų nesipriešinusi arba neatlaikiusi puolimo, būtų tapusi eiliniu Rusijos nustekentu regionu. Žiūrint iš Rusijos pozicijos, ji irgi save skaitys nugalėtoja, nes pavyko nugnybti dalį Ukrainos teritorijos, o žemių Rusijai per amžių amžius vis negana ir jiems absoliučiai nesvarbu, kokia kaina tas žemes teko iškovoti.
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Tadas
Tadas
2026-09-23 09:53
Tai Ukraina ir taip jau nukentėjus, tiek teritorijos okupuota, kiek gyventojų emigravę, kur jau daugiau. O ką Rusija prarado ? Naivus Rubijo dėl Rusijos.
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Leonardas
Leonardas
2026-09-23 09:45
tai kodėl lietuvos komunistas ir melagis nausėda aiškiai pasakė,kad rusija faktiškai karą jau pralaimėjo?
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