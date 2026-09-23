Dyzelinas Lietuvoje gali brangti iki 3 eurų: ekspertai įspėja dėl Trumpo sprendimo

Pasak ekspertų, nuo tokio sprendimo Jungtines Valstijas stabdo tik didelės korporacijos, kurios prarastų pajamas, jei D. Trumpas nuspręstų riboti eksportą.
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Prieš husių ataką Saudo Arabijos Rytų–Vakarų naftotiekio palydovinėse nuotraukose nieko įtartino nematyti. Rugsėjo 9-osios vaizdą pakeičia rugsėjo 10-osios nuotraukos – jose jau matyti atakų padariniai. Smūgiai laikinai išvedė iš rikiuotės svarbų naftotiekį ir prisidėjo prie rekordinio naftos kainos šuolio. Nors vamzdynas remontuojamas ir dalinai veikia, naftos kaina laikosi ties 100 dolerių už barelį riba.
Prognozuoja dar didesnį kainų šuolį
Dėl karų apgadintos naftos infrastruktūros visame pasaulyje dyzelinas ypač brangus. Vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje šiuo metu siekia apie 2 eurus 30 centų už litrą.
Ir, pasak ekonomistų, situaciją dar labiau paaštrinti gali Jungtinės Valstijos, kurios prieš vidurio kadencijos rinkimus gali bandyti sumažinti degalų kainą savo rinkoje ir riboti eksportą.
„Ta situacija pasaulinėje naftos rinkoje, kalbant apie fizinį tiekimą, yra labai įtempta. Dėl to kyla Amerikos dyzelino kaina. Viena žinutė bet kokioje spaudoje, kad Amerika faktiškai pradėjo drausti dyzelino eksportą, pakels dyzelino produktų kainą visoje Europoje, tai Lietuva vis tiek tą pajaus. To dyzelino nepritrūks, mašinas galėsim užkurti, bet tada dyzelino kaina pakils į dar didesnį lygį, gali siekti ir 3 eurus už litrą“, – sakė „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Trumpas renkasi tarp rinkėjų ir verslo
Kad D. Trumpas nori įtikti savo rinkėjams, kurių didelė dalis yra ūkininkai, ir siekia apriboti dyzelino eksportą, rodo ir jo viešai išsakytos mintys.
„Na, aš irgi raginau. Sakiau: „Nesiųskime dyzelino“, juk mes jo pagaminame daug. Tai galėtų šiek tiek paveikti ir benzino kainą“, – sakė D. Trumpas.
JAV prezidento komanda tikslina, kiek rimtai Jungtinės Valstijos nusiteikusios riboti naftos ar jos gaminių eksportą.
„Prezidento Trumpo politinė situacija yra sudėtinga. Jo populiarumas yra smukęs iki dar neregėtų šioje kadencijoje žemumų. Tikimybė, kad dėl to bus problemų Respublikonų partijai per vidurio kadencijos rinkimus, yra stipriai išaugusi, tad jokia priemonė neatrodo neįtikėtina, net jeigu atrodytų, kad apriboti naftos ar kitų produktų eksportą iš Jungtinių Valstijų būtų labai sudėtinga“, – tikino politologas Linas Kojala.
D. Trumpą nuo eksporto apribojimo stabdo tik verslas, kuris prarastų dalį pajamų, jei draudimas virstų realybe.
„Ar gali būti toks sprendimas priimtas? Jis gali būti priimtas. Ar jis būtų pelningas JAV korporacijoms? Nebūtų pelningas. Tai mažina tikimybę, kad toks sprendimas apskritai bus priimtas“, – kalbėjo „Orion Securities“ investavimo vadovas Marius Dubnikovas.
Net jei rinkėjams pataikaujantis D. Trumpas nuspręstų riboti Jungtinių Valstijų naftos ar jos gaminių eksportą, pasak ekspertų, tai truktų neilgai – apie porą mėnesių. Po rinkimų toks draudimas, spėjama, būtų atšauktas.
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