Iš Susisiekimo ministerijos atstovo – kritika Benkunskui dėl gatvių remontų: „Problemai spręsti reikalinga ambicija“

Vieni sako, kad tokios akcijos jų nedomina, kiti teisinasi, kad neturi galimybių. Užtai premjeras į tautą kreipiasi bėgdamas bėgte: kviečia judėti ir demonstruoja, kaip juda pats.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Ankstyvą rytą į darbą pamažu renkasi tautos išrinktieji. Automobiliai blizga, švarūs ir brangūs.
„– Žinot, kokia diena šiandien? – Eeee… Dvidešimt... Kelinta šiandien diena? – Diena be automobilio. – O! Supratau. O aš su“, – minėjo Seimo narys Ignas Vėgėlė.
„– O kokia diena šiandien? – Lygiadienis. Žemės“, – pridūrė socialdemokratas Antanas Nedzinskas.
„– Žinot, kokia šiandien diena? – Ai, kelios dienos ten paminėtos yra šiandieną. – Kokios? – Net negaliu dabar pasakyti“, – sakė valstietis Bronis Ropė.
„– Diena be automobilio. – Šiandien? – Jo. – Man vakar buvo. Aš vakar važiavau autobusu“, – tikino demokratas Tomas Tomilinas.
Kiti žino. Arba bent jau yra kažką girdėję.
„Taip. Vairuok be automobilio“, – pastebėjo socialdemokratas Tadas Prajara.
Ne visi paminėjo dieną be automobilio
Skeptikai tokių akcijų nepripažįsta.
„Aš važiuoju, kaip važiavęs. Jokiose akcijose ir jokiuose ten tokiuose aš net neturiu… Net nesvarstau tokios galimybės. Aš turiu važiuoti į darbą“, – kalbėjo liberalas Viktoras Pranckietis.
„Šalta. Vasarą be automobilio reikia važinėti“, – aiškino I. Vėgėlė.
Visgi į tokią akciją anksčiau rimtai žiūrėdavo pats prezidentas: štai pernai atmynė. Su pasididžiavimu. Rodė šalies piliečiams pavyzdį ir kvietė visus gyventi aktyviai. Tiesa, dažniausiai kritikams užkliūdavo, nes esą važiuodavo prezidentas tik prieš kameras, o vėliau sėsdavo į automobilį arba su dviračiu esą pažeisdavo taisykles. O šiandien šalies vadovas šią progą praleidžia – išvykęs už Atlanto, lankosi Jungtinėse Valstijose.
Bėda, kai nori, bet negali: Seimo nariai sako, kad darbe negali net nusiprausti.
„Aš dviračiu daug važinėju. Bet į darbą labai nepatogu atvažiuoti. Nes nėra kur persirengti, nusiprausti. Tam turi būt sudarytos sąlygos“, – pasakojo socialdemokratas Algirdas Sysas.
„Dviračiu? Nu, kartais važinėju, bet… Bet dabar… Kaip sakant, dušo nėra, nieko nėra Seime“, – pridūrė socialdemokratas Šarūnas Birutis.
Seime dušas yra
Ir net ne vienas. Net nereikia toli ieškoti, tiesiai iš stovėjimo aikštelės nors iš karto į dušą! Čia yra rankšluostukas, plaukų džiovintuvas ir karštas vanduo bėga. Energingu vaizdo įrašu dar vakar dalijosi premjeras: ragino visus judėti, kai tik turi galimybę.
Tuo tarpu Seime pavyzdį rodo buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Ant dviračio į darželį dar ir dukrytę nuvežė.
„– Ar ne per šalta? Nes kiti čia sakė šalta… – Ne, per šilta. Švarką kabinete palikau, tai reikia tiktai su baltiniais minti“, – sakė liberalas Simonas Gentvilas.
Išvada viena: ieškantys pasiteisinimų – suras.
„Taip, gera diena. Reikėtų kuo mažiau važinėti. Bet yra darbai, reikalai dienos...“ – minėjo liberalas Arminas Lydeka.
„Blogas pasiteisinimas. Dviračiai atkemša galvas ir kamščius. Sveikiau mąstai“, – tikino liberalas Arminas Lydeka.
„Automobiliu patogiau tiesiog. Aš gana dažnai vaikštau pėsčiomis ir gana dažnai važinėju visuomeniniu transportu ne progomis, o tiesiog šiaip gyvenime“, – teigė konservatorė Ingrida Šimonytė.
Be S. Gentvilo į darbą dviračiu iš Seimo narių daugiau, panašu, niekas kitas ir neatvyko. Tik viena patarėja.
„Leidžia oro sąlygos ir labai smagu aplenkti visus kamščius“, – kalbėjo Emanuelio Zingerio patarėja Jovita Morkūnaitė.
Politikai nebūtų politikais: nepraleidžia progos išdalinti tuščius pažadus ir dievagojasi, kad bus kitaip, tikrai! Net jeigu neįmanoma.
„Stengsimės, aišku, sunku, kai turi tris vaikus ir reikia visus nuvežti į mokyklą, į būrelius. <...> Bet kiek tiktai bus galimybė, tai bet kokiu atveju rinksimės be transporto priemonės“, – aiškino „aušrietis“ Robertas Puchovičius.
Įgėlė Benkunskui
Kita vertus, kiti drąsiai pripažįsta: automobiliu važinėjo ir važinės.
„Įsivaizduokite, kiek tai užimtų laiko. Ir mano laikas yra labai brangus“, – sakė „aušrietis“ Tomas Domarkas.
„Niekaip. Dviračio neturiu“, – teigė konservatorius Arvydas Pocius.
O Susisiekimo ministerija šiandien organizuoja akciją: Kudirkos aikštėje kviečia praeivius klausytis diskusijų. Ir nepraleidžia progos sukritikuoti miestą, kuris neišsprendžia kamščių problemos.
„Tai problemai spręsti reikalinga ambicija. Ir, deja, iš Vilniaus miesto valdžios, iš konkrečiai Vilniaus mero Valdo Benkunsko tokios ambicijos nėra“, – kirto Susisiekimo ministerijos atstovas Viktoras Jakovlevas.
Tuo tarpu savivaldybė skelbia, kad šiandien viešasis transportas visiems nemokamas. Net ir laivai. Jei atsirastų tokių, kurie ūkanotą ir vėsų rytą praleisti norėtų plaukdami į darbą upe. Deja, bet susidomėjusių nebuvo daug, laiveliai šiandien, kaip ir įprastai, plaukiojo praktiškai tušti.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.