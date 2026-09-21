Šiose Lietuvos degalinėse dyzelino kaina šovė iki 2,40 euro: tai dar ne pabaiga?

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kaune vienoje iš degalinių keičiasi kaina. Ryte litras dyzelino čia kainavo 2 eurus ir 27 centus, o apie 11 valandą, kaina padidėja daugiau nei 10 centų į viršų. Už litrą dyzelino reikia mokėti 2 eurus ir 40 centų.
„Labai baisu, tikrai. Su kiekviena diena vis baisėja“, – minėjo vairuotojas.
Kainos panašiai keičiasi ir kitose šalies degalinėse. Vieni vairuotojai pasakoja, kad stengiasi taupyti, nešvaisto degalų, kiti aiškina važiavimo įpročių nepakeitę.
„Ką čia pritaupysi, jei kiek vieną dieną reikia važiuoti į darbą. Lietuvis kantrus žmogus, jis kenčia. Kol nepasidarys švieslentėje 3, tol į gatves niekas neišeis“, – minėjo gyventojas.
„Lietuviai kantrūs, jie kenčia, kenčia. Paskui tik išeina į gatves“, – pridūrė gyventojas.
Kol lietuviai kenčia, Prancūzijoje žvejai užblokavo naftos sandėlį pietų Prancūzijoje, kiti užblokavo Nicos bei keletą mažesnių uostų. Vietos valdžia bando nuraminti emocijas, pertęsė subsidijas degalams daliai verslo sektorių. Protesto akcijos vyksta ir kitose šalyse.
Kodėl nafta pinga, o degalai degalinėse brangsta?
„Kada truks lietuviui kantrybė? – Gal tada kai nebeturės, ką valgyti arba kažkas bus. Nebegali sau leisti, kaip anksčiau būdavo pigesnis kuras ir išvažiuoti kažkur tai atostogų, po Lietuvą pavažinėti. Dabar to nebelabai jau. Kažkaip į šeimos biudžetą atsižvelgi“, – kalbėjo vyras.
„Aš šiaip esu iš savęs taupi. Man pavyksta susitaupyti, tai dėl to aš problemų neturiu. <...> Keliones pasiplanuoji. Nevažiuoji ten, kur nereikia važiuoti“, – sakė moteris.
Degalai brangsta, tuo pat metu, kai nafta pinga. Brent naftos barelio kaina šiandien nusistovėjo ties 100 dolerių riba. Tai yra maždaug 5 doleriais mažiau nei prieš savaitę.
„Esminės įtakos tam, kad naftos dabar per porą dienų atpigo 5 procentais turi tai, kad Jungtinių Amerikos Valstijų administracija pasakė, kad jie yra atviri susitikimui su Irano Prezidentu“, – aiškino „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
2,40 euro už litrą gali būti ne riba
Pasak ekonomistų, naftos kaina veikia degalus su tam tikru atsilikimu.
„Už kokią kainą degalinės pirko atsargas, o skirtingos degalinės perka skirtingu laiku plius <...> Degalų – tiek benzino, tiek dyzelino – kainos Lietuvoje jos skaičiuojamos pagal vadinamą „Placet“ indeksą, kuris aišku turi beveik 100 procentinę koreliaciją su naftos kaina, bet visgi jis vėluoja. Ir naftos kainos pakritimas šiandien nereiškia, kad šiandien degalai atpigs arba pabrangs tiek, kiek atpigo nafta“, – pasakojo A. Izgorodinas.
Ekonomistai priduria, kad 2 eurai 40 centų už dyzelino litrą gali būti dar ne pabaiga. Esą, artėjant rinkimams Jungtinėse Valstijose, situacija Artimuosiuose Rytuose gali paaštrėti ir degalų kaina gali dar labiau kopti į viršų.
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