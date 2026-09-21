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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Dėl degalų kainų Lietuvoje – naujausia žinia

2026-09-21 15:13 / šaltinis: ELTA
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2026-09-21 15:13
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Vidutinė benzino kaina pirmadienio rytą šalies degalinėse sumažėjo 0,38 proc., dyzelino kaina nepakito, o suskystintos naftos dujos (SND) pabrango 0,36 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

Degalai (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
GALERIJA (2)

Vidutinė benzino kaina pirmadienio rytą šalies degalinėse sumažėjo 0,38 proc., dyzelino kaina nepakito, o suskystintos naftos dujos (SND) pabrango 0,36 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

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Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse svyravo nuo 2,14 euro iki 2,34 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,24 euro ir išliko tokia pati kaip penktadienį (2,24 euro).

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FOTOGALERIJA. Degalai

LEA: pirmadienį benzinas nežymiai atpigo, dyzelino kaina nesikeitė

Mažiausia dyzelino kaina buvo „Eniris“ tinklo degalinėje Kėdainių rajone, kur litras šių degalų kainavo 2,14 euro. Brangiausias dyzelinas fiksuotas dvidešimt keturiose „Viada“ tinklo degalinėse, aštuoniose „Circle K“ tinklo degalinėse, šešiose „Boost Petrol“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje. Pastarosiose litrą dyzelino buvo galima įsigyti už 2,34 euro.

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Benzino kainos pirmadienio rytą siekė 1,82–2,03 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,93 euro ir buvo 0,38 proc. mažesnį nei penktadienį (1,93 euro).

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Mažiausia benzino kaina pirmadienio rytą buvo „Alauša“ tinklo degalinėje bei „Baltic Petroleum“ tinklo degalinėje Širvintų rajone – 1,82 euro, o didžiausia – dešimtyje „Circle K“ tinklo degalinių, kur litras šių degalų atsiėjo 2,03 euro.

SND kainos degalinėse svyravo nuo 0,69 euro iki 0,97 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,82 euro ir buvo 0,36 proc. didesnė nei penktadienį (0,81 euro).

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Pigiausios dujos buvo „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragėje, kur litras jų kainavo 0,69 euro, o brangiausios – penkiose „Circle K“ tinklo degalinėse. Pastarosiose litras SND kainavo 0,97 euro.

Didmeninė benzino kaina rugsėjo 18 dieną Lietuvoje buvo 1,79 euro, dyzelinas kainavo 2,14 euro.

Brent naftos kaina rinkoje penktadienį siekė 103,87 dolerio už barelį.

indeliai.lt

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