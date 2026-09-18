Dyzelino kaina Lietuvoje pasiekė rekordines aukštumas: vardija, kaip už kurą išleisti mažiau

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Švieslentėse kainos toliau nedžiugina vairuotojų. Nors skirtingose degalinėse jos skiriasi, vidutinės kainos toliau auga. Per maždaug tris savaites litras dyzelino pabrango nuo 2 eurų 5 ct iki 2 eurų 24 ct. Litro kaina padidėjo 19 ct.
„Dyzelino kaina Europoje – mes rekordą jau sumušėme. Kalbame apie dyzelino kainą Antverpeno, Roterdamo, Amsterdamo uostuose, pagal kurią formuojama ir didmeninė kaina Lietuvoje. Tas rekordas jau buvo sumuštas. (...) Mes gyvename ties rekordiniu dyzelino kainos lygiu“, – sakė SEB ekonomistas Tadas Povilauskas.
Pasiekėme kainų aukštumas
Kainos šoktelėjo, kai Irano remiami husiai užpuolė Saudo Arabijos vamzdynus, kuriais nafta keliavo į Raudonosios jūros uostus. Taip Saudo Arabija gebėjo eksportuoti naftą ir jos produktus net tada, kai neveikė Hormūzo sąsiauris, tačiau husių atakos paralyžiavo ir Bab al Mandebo sąsiaurį, todėl abu vandens keliai į Arabijos jūrą tapo nebeįveikiami.
„Kai pirmadienį paaiškėjo, kad tų smūgių pasekmės pakankamai rimtos ir kad šią savaitę naftos tiekimas neatsinaujino, buvo pasiektas pikas. Dabar žinome, kad artimiausiomis dienomis bent pusė šio naftotiekio pajėgumų turėtų pradėti veikti“, – tikino T. Povilauskas.
Geros žinios naftos rinkoje gali šiek tiek sumažinti kainas, tačiau pagrindinės bėdos nedingo.
„Yra baimė: o jeigu bus dar vienas smūgis į infrastruktūrą? Kalbame apie Saudo Arabiją ar kitas Persijos įlankos šalis. Esmė nesikeičia – įtampa didelė“, – svarstė T. Povilauskas.
Vyriausybė padėti neketina
Vyriausybė įvardija vadinamąsias minkštąsias priemones, kurios gali padėti gyventojams išleisti mažiau pinigų keliaujant automobiliu ir kainuoja mažiau nei akcizų keitimas.
„Minkštosios priemonės jau turbūt matytos. Sukurtos programėlės, kurias mačiau, visokios svetainės, rodančios kuro kainas. Suprask, kad gali matyti, kur pigiau, ir važiuoti galbūt ten, (...) sekti kelių centų skirtumus. (...) Tam tikros agentūros gali patarti, kaip automobilį eksploatuoti, kokiu greičiu važiuoti, lėčiau, taupyti kurą“, – kalbėjo ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Vyriausybė dar neapsisprendė, kokias priemones rinksis kovai su aukštomis degalų kainomis, tačiau ir į minkštąsias priemones nededa daug vilčių.
M. Sinkevičius abejoja, ar šalies gyventojai pastebės, jei Vyriausybė šiuo metu keliais centais sumažins dyzelino kainą, o poveikis biudžetui dėl sumažinto akcizo bus ženklus.
„Efektas toks simbolinis, tad klausimas, ar jis apskritai reikalingas“, – sakė M. Sinkevičius.
Ministras pirmininkas taip pat mano, kad Lietuva negali konkuruoti su Lenkija ir sumažinti degalų akcizų tiek, kad Lietuvoje degalus piltųsi ir krovinius vežantis verslas.
Daugiau sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.