Vairuotojams – bloga žinia dėl degalų kainų

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos svyravo nuo 2,13 euro iki 2,34 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,24 euro ir buvo 0,48 proc. didesnė nei ketvirtadienį (2,23 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo trijose „Jozita“ tinklo degalinėse, kuriose litras šių degalų atsiėjo 2,13 euro.
Brangiausias dyzelinas penktadienio rytą buvo trisdešimt vienoje „Viada“ tinklo degalinėje, aštuoniose „Circle K“ tinklo degalinėse bei „Degta“ tinklo degalinėje Elektrėnų savivaldybėje – 2,34 euro.
Benzino kainos šalies degalinėse siekė 1,81–2,03 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,93 euro ir buvo 0,28 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (1,94 euro).
Pigiausias benzinas buvo trijose „Jozita“ tinklo degalinėse. Jose litras šių degalų kainavo 1,81 euro. Tuo metu didžiausia benzino kaina buvo trisdešimt aštuoniose „Viada“ tinklo degalinėse, dešimtyje „Circle K“ tinklo degalinių bei „Kenaoil“ tinklo degalinėje Vilniaus rajono savivaldybėje. Pastarosiose benzinas kainavo 2,03 euro.
SND kainos Lietuvoje svyravo nuo 0,67 euro iki 0,97 euro, o vidutinė jų kaina siekė 0,81 euro ir buvo 0,38 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (0,82 euro).
Mažiausia SND kaina penktadienio rytą buvo „Bonsa“ tinklo degalinėje Tauragėje – 0,69 euro, o didžiausia, siekusi 0,97 euro, fiksuota septyniose „Viada“ tinklo degalinėse bei penkiose „Circle K“ tinklo degalinėse.
Didmeninėbenzino kaina rugsėjo 17 dieną Lietuvoje siekė 1,81 euro, o dyzelino – 2,18 euro.
Brent naftos kaina rinkoje rugsėjo ketvirtadienį sudarė 104,82 JAV dolerio už barelį.