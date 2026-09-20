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Prancūzijoje – naujas degalų kainų rekordas: dyzelinas perkopė 2,40 euro

2026-09-20 12:48 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-20 12:48
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Karui Artimuosiuose Rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje, dyzelino kainos Prancūzijoje sekmadienį pasiekė naują rekordą, rodo naujienų agentūros AFP analizė.

Degalai Andrius Ufartas/ELTA
GALERIJA (2)

Karui Artimuosiuose Rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje, dyzelino kainos Prancūzijoje sekmadienį pasiekė naują rekordą, rodo naujienų agentūros AFP analizė.

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Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kyla nuo tada, kai vasarį Jungtinės Valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimą dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą.

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10.30 val. vietos laiku litras dyzelino vidutiniškai kainavo 2,41 euro, rodo AFP skaičiavimai, atlikti remiantis Prancūzijos ekonomikos ministerijos interneto svetainėje paskelbtais daugiau kaip 8,7 tūkst. degalinių degalų kainų duomenimis. Taip buvo viršytas vos dieną anksčiau pasiektas ankstesnis rekordas.

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Sekmadienio rytą litras SP95-E10 – geriausiai parduodamų degalų Prancūzijoje – vidutiniškai kainavo daugiau kaip 2,17 euro, rodo daugiau kaip 6,7 tūkst. degalinių duomenys. Šių degalų kaina jau daugiau kaip 10 dienų viršija 2022 m. pasiektą rekordą.

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Vidutinė SP98 litro kaina sekmadienį taip pat viršijo 2,28 euro, rodo daugiau kaip 6,8 tūkst. degalinių duomenys.

Kylančios kainos daugelyje šalių didina socialinę įtampą, o Prancūzijos vyriausybė baiminasi, kad gali pasikartoti vadinamųjų geltonųjų liemenių protestai, įsiplieskę 2018 m. dėl degalų kainų augimo.

Nors žalios naftos kainos, rugsėjį išaugusios maždaug penktadaliu, pastarąsias tris dienas mažėjo, tarptautiniu etalonu laikomos „Brent“ rūšies naftos kaina išlieka didesnė nei 100 JAV dolerių už barelį.

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