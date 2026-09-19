Europos Sąjungos laukia pokyčių metai? „Pasaulis neina nei draugiškyn, nei taikyn“

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su Europos komisijos atstovybės vadovu Ryčiu Martikoniu.
EK pirmininkė ragina įkurti Europos saugumo tarybą ir sukurti europinį NATO 4 straipsnio atitikmenį. Kaip manote, kada tai galėtų įvykti ir kaip veiktų?
Europos Sąjungoje greitų sprendimų nebūna, bet čia svarbiausias yra pats pripažinimas. Pats pripažinimas, kad politinio sezono pradžiai Europos Komisijos pirmininkė pasiūlė tokį dalyką, kuris brendo ir brendo ta prasme, kad Europos Sąjungoje reikia bandyti veikti efektyviau, reikia bandyti veikti galingiau, kadangi pasaulis, kaip matome, neina nei draugiškyn, nei taikyn.
Kaip spręsis saugumo, migracijos ir kuro brangimo problemas?
Tačiau hibridinėms grėsmėms daugėjant, realaus atsako nematome. Kaip visa tai atrodytų praktiškai?
Matote, pirmiausia tai reikia sutarti, kad pats problemos pripažinimas yra vertas politinės darbotvarkės viršaus. Tiek dėl koncepcinio, aukščiausio lygio politinių sprendimų pasiūlymo (dėl Europos saugumo tarybos), tiek dėl algoritmo, pagal kurį Europos šalių įvairios tarnybos veiktų iškilus hibridinėms grėsmėms, kurių daugėja, yra svarbus pats savaime.
Iš kitos pusės, Europos Komisijos priedermė yra pasiūlyti ir inicijuoti, bet tokia jau yra Europos Sąjungos prigimtis, kad visus svarbiausius sprendimus priima šalys narės. 27 valstybėms nebus lengva susitarti, bet susitarus poveikis, aš manau, bus didesnis ir paveikesnis.
Kiek tikėtina, kad bendros ES gynybos iniciatyvos virs realiais darbais?
2025 metais lygiai taip pat Komisijos pirmininkė pasiūlė bendrai skolintis gynybos tikslams. Ką matome per metus laiko – kad buvo ir pasiskolinta, ir išdalinta. Šiuo metu Lietuva, pavyzdžiui, 6,5 mlrd. paskolų galės investuoti į tuos poreikius, kokius turi – ar divizijos, ar oro gynybai, ar kitiems reikalams. Taip kad pirmininkė jau žiūri į priekį, bet turime nepamiršti, kad visi metai yra svarbių darbų, gerų darbų, kurie stiprina mus kaip Europos Sąjungą šiandieniniame pasaulyje.
Siūloma kurti ekstremaliųjų situacijų valdymo priemonę dėl masinės migracijos. Ar ja galėtų pasinaudoti ir Lietuva bei Latvija?
Europos Sąjungos stiprybė ir yra kurti solidarumo mechanizmus. Tai reiškia, jeigu vienoje vietoje iškyla problema, tai suvedami ištekliai, kokie nebūtų – ar pasieniečių, ar ugniagesių. Taip pat Komisijos pirmininkė nemažai kalbėjo apie gaisrus, apie potvynius, kurie dabar kasmet kankina Europą. Tai toks išteklių suvedimas ir sukoncentravimas gali ir turi būti, ir aš manau, bus naudingas ten, kur tokios problemos iškils.
Kokių sprendimų galima tikėtis dėl brangstančio kuro ir energijos?
Europos Komisijos ne vienų metų kursas yra atsisakyti iškastinio kuro, atsisakyti priklausomybės nuo dujų, atsisakyti priklausomybės nuo anglies ir panašių dalykų. Ir tai, aš manau, kad pamažu, bet vyksta ir vyks. Tai čia pirmoji žinia: reikia didinti žaliosios energetikos gamybą Europos valstybėse, ir tada dalis atsakymo būtų tame.
Dirbtinio intelekto reguliavimas
Kas numatoma dirbtinio intelekto reguliavime ir kada tikėtis taisyklių?
Čia matome kelis dalykus. Rengiant tą kalbą, kiek teko girdėti ir kalbėti su kolegomis, tai buvo viena iš daugiausiai kartų perrašytų kalbos vietų. Taip yra todėl, kad tai, kas buvo galvojama apie dirbtinį intelektą vasaros pabaigoje ir kas galvojama šiandien – tikrovė jau keičiasi. Tam tikra prasme Europa reaguoja, bet centrinė mintis, manau, yra tame, kad europiečiai ar visuomenė turi turėti būdų reaguoti ir nebūti didžiųjų platformų įkaitais.
Komisijos pirmininkė minėjo, kad turi likti vietos europiečių vaizduotei, kūrybiškumui, ypač kai eina kalba apie vaikus. Aš manau, kad Komisijos pirmininkė, pati būdama gydytoja, tikrai ir profesionaliai, ir asmeniškai mato poveikį jaunajai kartai – kad socialinės medijos ne tik teigiamą dalyką neša, ne tik mokytis padeda ar daugiau sužinoti, bet kad priklausomybės grėsmė yra reali.
Aš manau, ji tą daro ir politiškai, ir profesiškai kvalifikuotai. Šis siūlymas tą sureguliuoti ir mūsų jaunimui suteikti kitų galimybių santykiauti su tikrove, aš manau, bus kontroversiškas. Tikrai daug apie tai diskutuosime, bet nereaguoti į tai buvo negalima.
Kada galime tikėtis konkrečių sprendimų?
Pirminiai Komisijos siūlymai jau yra ant stalo, ir aš manau, kad tai yra artimiausių Komisijos posėdžių darbotvarkėje.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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