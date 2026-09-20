Kauno rajone skambina pavojaus varpais: peticiją pasirašė virš tūkstančio gyventojų

Į naujienų portalą tv3.lt kreipėsi gyventojas iš Kauno rajono savivaldybės, kuri dalinasi, jog sparčiai pradėjus augti Giraitės, Užliedžių ir Vijūkų gyventojų skaičiui, pradėjo daugėti ir žmonių, kurie kiekvieną dieną važiuoja į Kauną mokytis ar dirbti.
„Dabar viena iš svarbiausių jungčių yra 101-asis priemiestinis autobusas. Jis važiuoja per Giraitę, Vijūkus ir Užliedžius į Kauną. Kai kuriems gyventojams tai yra pagrindinis būdas nuvykti į miestą“, – teigė gyventojas.
Visgi, kaip pastebi gyventoja, kyla klausimas, ar gyventojams gali užtekti šiuo metu pro šias gyvenvietes kursuojančio viešojo transporto.
Tai ypač svarbu rytais ir po pamokų, kai keleivių srautai padidėja. Mokiniai ir žmonės, kasdien važiuojantys į Kauną, nori ne tik turėti autobusą. Jiems svarbu žinoti, kad jis atvyks laiku, kursuos pakankamai dažnai ir kad jame bus laisvų vietų“, – pažymi gyventojas.
Tiesa, skaitytojas atkreipia dėmesį, jog viešoje erdvėje galima rasti viešų keleivių komentarų, kuriuose pranešama apie vėluojantį 101-ojį autobusą.
Štai „Facebook“ grupėje „Giraitė-Giraitės gyventojai (Oficiali)“ gyventojai rugsėjo pradžioje anonimiškai dalinosi, jog autobusai šiose gyvenvietėse, jų nuomone, važiuoja per retai, o kartais tenka sukti galvą ir dėl to, ar visi keleiviai tilps į autobusą.
„Galėtų būti keli miesto maršrutai vietoj 101. Dabartiniai autobusai dažnai pravažiuoja per anksti. Vairuotojai vis pasiklysta. Reikėtų dažniau ir kad tai būtų miesto autobusai“, – rašė vienas komentatorius.
Panašios diskusijos buvo keltos ir kitoje „Facebook“ gyventojų grupėje „Giraitė“.
„Tikrai labai reikėtų, kad 101 autobusas važinėtų dažniau ir ilgiau, kad mokiniams būtų patogiau ne tik grįžti namo po pamokų, bet ir patiems nuvykti į būrelius kurie vyksta vakarais. Taip pat labai nepatogu, kad negalima už važiavimą atsiskaityti programėle, kai tokia galimybė yra Kauno mieste“, – socialiniuose tinkluose, diskusijoje apie viešąjį transportą rašė viena gyventoja.
Peticiją pasirašė virš tūkstančio gyventojų
Dėl, gyventojų nuomone, per retai kursuojančio viešojo transporto Užliedžių, Vijūkų ir Giraitės kaimuose rugsėjo 6 d. buvo pradėti rinkti ir gyventojų parašai per internetinį puslapį peticijos.lt.
„Mes, Giraitės, Užliedžių, Vijūkų ir aplinkinių teritorijų gyventojai, kreipiamės į Kauno miesto ir rajono savivaldybes prašydami pagerinti viešojo transporto situaciją šioje teritorijoje. Prašome rasti sprendimus, kurie užtikrintų patogesnį, dažnesnį ir patikimesnį susisiekimą su Kaunu.
Šiose apylinkėse gyventojų skaičius nuolat auga, tačiau viešojo transporto infrastruktūra ne visuomet atitinka šių poreikių. Viešasis transportas būtinas kasdieniam gyventojų judėjimui į mokyklas, darbus, gydymo įstaigas ir parduotuves Kauno mieste.
Šiuo metu svarbiausią jungtį sudaro 101-asis priemiestinis autobusas, jungiantis Užliedžius, Giraitę, Vijūkus su Kaunu. Tačiau gyventojų atsiliepimai rodo, kad susisiekimo srityje kyla daug problemų.
Viešoje diskusijoje gyventojai pastebėjo, kad 101-asis autobusas piko metu ir po pamokų dažnai būna sausakimšas, ir vaikams sunku į jį patekti. Taip pat minimi vėlavimai, retai vykstantys reisai ir ilgas laukimo laikas.
Gyventojai išsakė, kad Vijūkuose trūksta stotelių, ypač Šapokos ir Topolių gatvių teritorijose, kas lemia ilgus atstumus iki artimiausios stotelės. Tai daro nepatogų susisiekimą vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir tiems, kurie neturi galimybės naudotis automobiliu.
Panašios problemos kyla Romainiuose, kur vaikai taip pat susiduria su grįžimo iš mokyklos sunkumais. Gyventojai aiškiai nurodė, kad dabartinių autobusų reisų nepakanka esamam keleivių srautui“, – kreipimesi į Kauno r. savivaldybę nurodo gyventojai.
Todėl gyventojai nurodo prašantys atlikti keleivių srauto tyrimus Giraitėje, Užliedžiuose ir Vijūkuose, ypač ryte, po pamokų ir piko metu.
Gyventojai taip pat prašo apsvarstyti galimybę dažninti 101-ojo maršruto reisus, jei tam kiltų poreikis, įvertinti autobusų talpą bei poreikį naujoms viešojo transporto stotelėms, ypač Vijūkuose.
Gyventojai taip pat prašo sujungti Giraitės, Užliedžių ir Vijūkų transportą su Kauno miesto sistema efektyviau, derinti transporto tvarkaraščius ir numatyti galimybes naujoms jungtims į Šilainius, Vilijampolę ir centrą. Be to, taip pat prašoma ir viešai skelbti vertinimo rezultatus ir informuoti apie planuojamus pokyčius.
Šiuo metu peticiją pasirašė 1257 gyventojai.
Kauno rajono savivaldybė nurodė pridėjusi 2 papildomus reisus
Dėl gyventojų nuogąstavimų naujienų portalo tv3.lt žurnalistai kreipėsi ir į Kauno r. savivaldybę. O kaip teigė savivaldybės atstovė Aistė Sinkevičienė, jog plečiantis Giraitės, Užliedžių ir Vijūkų gyvenvietėms esą yra vystoma ir susisiekimo infrastruktūra.
Be to, Kauno r. savivaldybės atstovė atkreipia dėmesį, jog dėl šiuo metu vykdomų remonto darbų gyventojai gali patirti ir laikinų nepatogumų.
„Šiuo metu dėl vykdomų kelių remonto darbų gyventojai tam tikrais laikotarpiais gali patirti laikinų nepatogumų. Rugsėjo pradžioje dėl susidariusių transporto spūsčių vėlavo ir viešasis transportas, todėl Kauno rajono savivaldybei ši situacija žinoma.
Kauno rajono viešojo transporto maršrutų keleivių srautai yra nuolat stebimi, o į jų pokyčius pagal galimybes reaguojama koreguojant maršrutų organizavimą. Šių metų rugsėjį pastebėta, kad kai kuriuose 101-ojo maršruto reisuose autobusų talpos nebepakanka esamam keleivių srautui“, – komentavo A. Sinkevičienė.
Dėl šių priežasčių nuo rugsėjo 14 d. 101-ajame priemiestinio autobuso maršrute nuspręsta papildomai pridėti 2 reisus.
„Iš stotelės „Ledos g.“ autobusas papildomu reisu į Kauną per Ledos kapines, Vijūkus ir Giraitę išvyks 6.50 val. iš stotelės „Šilainių poliklinika“ autobusas papildomu reisu į Užliedžius per Giraitę, Vijūkus ir Ledos kapines išvyks 15.15 val.
Kauno rajono savivaldybė ir toliau stebės keleivių srautus bei viešojo transporto poreikį šiose sparčiai augančiose gyvenvietėse. Toliau vystantis susisiekimo infrastruktūrai ir keičiantis gyventojų mobilumo poreikiams, ateityje gali būti peržiūrimas ir viešojo transporto maršrutų tinklas“, – žurnalistams nurodė A. Sinkevičienė.
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