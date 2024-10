Per vieną dieną – du milijonai eurų pelno. Tiek dabar Lietuvoje per dieną uždirba komerciniai bankai, kurių pelnas toliau auga didžiuliais tempais – per metus jis padvigubėjo. Komerciniai bankai žeriasi rekordinius pelnus Per devynis praėjusių metų mėnesius komerciniai bankai uždirbo du kartus daugiau nei tuo pačiu metu užpernai – virš 700 milijonų eurų.