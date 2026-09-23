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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Baltijos šalys kreipėsi į Europos Sąjungą: prašo skubiai skirti 500 mln. eurų

2026-09-23 17:15 / šaltinis: BNS
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2026-09-23 17:15
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Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai pirmadienį nusiuntė laišką Briuseliui, kuriame prašo Europos Komisijos (EK) skubiai skirti 500 mln. eurų jų dronų gynybos pajėgumams stiprinti, praneša estų leidinys „Postimees“, remdamasis Suomijos laikraščiu „Iltalehti“.

Dronai Baltijos šalyse (nuotr. tv3.lt)
GALERIJA (23)

Estijos, Latvijos ir Lietuvos gynybos ministrai pirmadienį nusiuntė laišką Briuseliui, kuriame prašo Europos Komisijos (EK) skubiai skirti 500 mln. eurų jų dronų gynybos pajėgumams stiprinti, praneša estų leidinys „Postimees“, remdamasis Suomijos laikraščiu „Iltalehti“.

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Šį laišką pasirašė Estijos gynybos ministras Martinas Heremas, Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis ir Lietuvos gynybos ministras Robertas Kaunas.

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Remiantis „Iltalehti“ šaltiniais, laišką jau gavo EK pirmininkė Ursula von der Leyen.

Valstybės tikisi, kad Europos Sąjunga (ES) papildomą finansavimą regiono dronų gynybai galės skirti dar 2026 metais. Šaltinių teigimu, dronų gynybos stiprinimas yra neatidėliotinas klausimas, nes manoma, kad Rusija gali norėti išbandyti NATO sutarties 5-ąjį straipsnį dronų atakomis prieš Aljanso rytinį flangą.

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