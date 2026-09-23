Baltijos šalys kreipėsi į Europos Sąjungą: prašo skubiai skirti 500 mln. eurų

Šį laišką pasirašė Estijos gynybos ministras Martinas Heremas, Latvijos gynybos ministras Raivis Melnis ir Lietuvos gynybos ministras Robertas Kaunas.
Šalys prašo EK skubios papildomos paramos savo gynybai, nes pastaraisiais mėnesiais išaugo Rusijos keliama grėsmė.
Remiantis „Iltalehti“ šaltiniais, laišką jau gavo EK pirmininkė Ursula von der Leyen.
Valstybės tikisi, kad Europos Sąjunga (ES) papildomą finansavimą regiono dronų gynybai galės skirti dar 2026 metais. Šaltinių teigimu, dronų gynybos stiprinimas yra neatidėliotinas klausimas, nes manoma, kad Rusija gali norėti išbandyti NATO sutarties 5-ąjį straipsnį dronų atakomis prieš Aljanso rytinį flangą.
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