Rusijos sraigtasparnis pažeidė Lenkijos oro erdvę: į orą kilo naikintuvai

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė trečiadienį pranešė, kad „rugsėjo 23 d. 11.08 val. į šiaurę nuo Branevo miesto Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų sraigtasparnis Mi-8 trumpam pažeidė Lenkijos Respublikos oro erdvę“.
Sraigtasparnis skrido iš Kaliningrado
Sraigtasparnis skrido iš Kaliningrado srities. Jis įskrido į Lenkijos oro erdvę ir joje išbuvo 42 sekundes, pranešė Lenkijos kariuomenės vadovybė.
Pranešime patikinta, kad sraigtasparnio skrydį stebėjo Lenkijos ginkluotųjų pajėgų radarų sistemos.
Į orą buvo pakelti naikintuvai, o antžeminės pajėgos ir priemonės išliko parengties būsenos.
„Incidento pobūdis rodo, kad Rusija dar kartą tikrina mūsų oro gynybos pasirengimą“, – pabrėžė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė.
Lenkijos oro gynybos sistemų operatoriai visą parą stebi oro erdvę ir nuolat yra pasirengę užtikrinti jos saugumą.
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