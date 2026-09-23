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Rusijos sraigtasparnis pažeidė Lenkijos oro erdvę: į orą kilo naikintuvai

2026-09-23 14:57 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-23 14:57
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Trečiadienį priešpiet Rusijos ginkluotųjų pajėgų sraigtasparnis Mi-8 trumpam pažeidė Lenkijos oro erdvę, pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė. Sraigtasparnis skrido iš Kaliningrado srities, rašo „RMF24“.

Rusijos sraigtasparnis pažeidė Lenkijos oro erdvę | Scanpix nuotr.
GALERIJA (7)

Trečiadienį priešpiet Rusijos ginkluotųjų pajėgų sraigtasparnis Mi-8 trumpam pažeidė Lenkijos oro erdvę, pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė. Sraigtasparnis skrido iš Kaliningrado srities, rašo „RMF24“.

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Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė trečiadienį pranešė, kad „rugsėjo 23 d. 11.08 val. į šiaurę nuo Branevo miesto Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų sraigtasparnis Mi-8 trumpam pažeidė Lenkijos Respublikos oro erdvę“.

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Sraigtasparnis skrido iš Kaliningrado

Sraigtasparnis skrido iš Kaliningrado srities. Jis įskrido į Lenkijos oro erdvę ir joje išbuvo 42 sekundes, pranešė Lenkijos kariuomenės vadovybė.

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Pranešime patikinta, kad sraigtasparnio skrydį stebėjo Lenkijos ginkluotųjų pajėgų radarų sistemos.

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Į orą buvo pakelti naikintuvai, o antžeminės pajėgos ir priemonės išliko parengties būsenos.

„Incidento pobūdis rodo, kad Rusija dar kartą tikrina mūsų oro gynybos pasirengimą“, – pabrėžė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė.

Lenkijos oro gynybos sistemų operatoriai visą parą stebi oro erdvę ir nuolat yra pasirengę užtikrinti jos saugumą.

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