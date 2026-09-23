Nelaimė Lenkijoje: 2 traukiniai rėžėsi į betoninius blokus

Apie tai rašo portalas „TVP World“.
„Nė vienas traukinys nenuriedėjo nuo bėgių, nė vienas mašinistas nenukentėjo“, – nurodė policija. Pareigūnai vėliau pranešė, kad traukiniai nevežė jokių pavojingų medžiagų.
Atmetama galimybė dėl diversijos
Į įvykio vietą Jedlankos kaime buvo pasiųsti policijos ir kovos su terorizmu pareigūnai.
Pasak policijos, traukiniai važiavo priešingomis kryptimis, kai atsitrenkė į kliūtis. Abu lokomotyvai buvo apgadinti.
„Atmesta galimybė, kad tai buvo diversija“, – Lenkijos privačiam transliuotojui „Polsat News“ sakė regiono prokuratūros atstovas spaudai Marcinas Kozakas.
„Vietos policija anksčiau šiame rajone fiksavo chuliganizmo atvejų“, – pridūrė jis.
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