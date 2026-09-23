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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Nelaimė Lenkijoje: 2 traukiniai rėžėsi į betoninius blokus

2026-09-23 14:04 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-23 14:04
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rytų Lenkijoje du prekiniai traukiniai antradienio vakarą atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus, tačiau pareigūnai diversijos tikimybę atmeta, nors šalyje galioja padidinta parengtis dėl galimų Rusijos grėsmių.

Nelaimė Lenkijoje: 2 traukiniai rėžėsi į betoninius blokus | Scanpix nuotr.
GALERIJA (7)

Rytų Lenkijoje du prekiniai traukiniai antradienio vakarą atsitrenkė į ant geležinkelio bėgių gulėjusius betoninius blokus, tačiau pareigūnai diversijos tikimybę atmeta, nors šalyje galioja padidinta parengtis dėl galimų Rusijos grėsmių.

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Apie tai rašo portalas „TVP World“.

„Nė vienas traukinys nenuriedėjo nuo bėgių, nė vienas mašinistas nenukentėjo“, – nurodė policija. Pareigūnai vėliau pranešė, kad traukiniai nevežė jokių pavojingų medžiagų.

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FOTOGALERIJA. Traukinio avarija Lenkijoje

Atmetama galimybė dėl diversijos

Į įvykio vietą Jedlankos kaime buvo pasiųsti policijos ir kovos su terorizmu pareigūnai.

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Pasak policijos, traukiniai važiavo priešingomis kryptimis, kai atsitrenkė į kliūtis. Abu lokomotyvai buvo apgadinti.

„Atmesta galimybė, kad tai buvo diversija“, – Lenkijos privačiam transliuotojui „Polsat News“ sakė regiono prokuratūros atstovas spaudai Marcinas Kozakas.

„Vietos policija anksčiau šiame rajone fiksavo chuliganizmo atvejų“, – pridūrė jis.

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