Po „rinkimų“ Rusijoje – Putino kreipimasis į tautą: štai kas tapo jo propagandos įrankiu

V. Putinas pateikė eiles prie rinkimų punktų kaip valdžios palaikymo įrodymą. Nors, kaip pažymi „Agentstvo“, iš tiesų eilėse iš pradžių stovėjo valstybės tarnautojai, o vėliau – valdžios oponentai.
Nepaisant to, diktatorius V. Putinas pareiškė, kad Ukraina bandė sutrukdyti balsavimą, tačiau eilės prie rinkimų punktų parodė, kad „rusų neįmanoma įbauginti“.
Tuo tarpu, kaip ir iš anksto įspėjo politologai, rekordinį rinkėjų aktyvumą jis paaiškino tuo, kad tauta remia valdžios veiksmus. Didelis rinkėjų aktyvumas, analitikų nuomone, buvo klastojimo pasekmė.
Kreipėsi į ukrainiečius žudančius karius fronte
„Gerai žinoma, kad buvo bandoma mums sutrukdyti, sužlugdyti šiuos rinkimus, apie ką liudija nuolatiniai priešininkų bandymai prasiveržti pro Maskvos ir kitų regionų oro gynybos sistemas. Tačiau eilės prie rinkimų punktų rodo, kad rusų neįmanoma įbauginti. Toks aktyvus, net rekordinis žmonių, atėjusių į rinkimų punktus ir balsavusių, skaičius rodo, kad Rusijos tauta remia pastangas, nukreiptas į šalies stiprinimą“, – trečiadienį sakė V. Putinas.
Po to jis kreipėsi į Rusijos okupacinės kariuomenės karius fronto linijoje Ukrainoje.
„Tai balsavimas už jus, žmonės tiki jumis, tiki mūsų pergale, tiki jūsų drąsa, jūsų didvyriškumu, jūsų atsidavimu rusijai“, – sakė diktatorius.
Dėl ko susidarė eilės balsavimo punktuose?
Kaip pažymi „Agentstvo“, eilės prie balsavimo punktų susidarė dėl kitų priežasčių
Pirmąją balsavimo dieną, penktadienį, eilės susidarė dėl prievartos balsuoti, pasakojo rinkimų ekspertas Stanislavas Andrejčukas „Agentstvo“.
Nepriklausomas Rusijos žmogaus teisių ir žiniasklaidos projektas „OVD-Info“ gavo 590 pranešimų apie spaudimą dėl balsavimo, iš jų – 119 pranešimų apie prievartą balsuoti ir dar 130 – apie spaudimą per darbdavius ir mokymo įstaigas.
„Vidurdienis prieš Putiną“
Tuo tarpu opozicijos politikai ragino savo rėmėjus balsuoti sekmadienį 12 valandą. Tuo metu iš tiesų susidarė eilės, kurias „Agentstvo“ užfiksavo keliose rinkimų apylinkėse Rusijoje ir užsienyje.
Maskvoje, kur rinkimų apylinkėse įrengti elektroninio balsavimo terminalai, sekmadienį kilo problemų išduodant popierinius balsavimo biuletenius. Dėl to rinkėjai, norėję balsuoti popieriniu būdu, buvo priversti stovėti eilėse, kartais net ilgiau nei 1,5 valandos. Kai kuriems eilėse stovėjusiems žmonėms buvo suteikta galimybė balsuoti elektroniniu būdu rinkimų apylinkėse, tačiau jie to nedarė.
Kaip rašo „Agentstvo“, rinkimų analitikų atlikta rinkimų apylinkių duomenų analizė rodo, kad didelis rinkėjų aktyvumas iš dalies buvo tiesiog suklastotas. Pagal Centrinės rinkimų komisijos duomenis, jis siekė 59,32 proc., tačiau analitikai Romanas Udotas ir Borisas Ovčinikovas įvertino, kad tikrasis aktyvumas siekė maždaug 40 proc.
Savo ruožtu rinkimų analitikas Ivanas Šukšinas aptiko neįprastus rinkėjų aktyvumo šuolius ties apvaliais skaičiais – 30 proc., 40 proc., 60 proc., 65 proc. ir 85 proc., kurie, jo teigimu, atsiranda klastojant duomenis.
Buvęs Medvedevo patarėjas apie „rinkimus“ Rusijoje: Putinas tuo pasinaudos
Apie tai, kad Rusijos diktatorius remsis „rinkimų“ balsavimo rezultatais kaip įrodymu, kad rusai gali ištverti ekonominius sunkumus, ir taip sustiprins savo karinius tikslus, kuriais siekiama priversti Ukrainą pasiduoti, dar savaitės pradžioje įspėjo 2013 m. iš Rusijos išvykęs pasaulinio lygio ekonomistas Sergejus Gurjevas, kuris 2004–2013 m. ėjo Maskvos Naujosios ekonomikos mokyklos rektoriaus pareigas ir buvo buvusio Rusijos prezidento Dmitrijaus Medvedevo neoficialus patarėjas.
„Putinas jau yra pareiškęs, kad karas nėra nemokamas – jis kainuoja brangiai. Jis panaudos šį rezultatą kaip patvirtinimą, kad rusai pasirengę susiveržti diržus“, – pažymėjo Londono verslo mokyklos dekanas ir žinomas Kremliaus kritikas S. Gurjevas.
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