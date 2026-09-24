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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po prabangaus KAM vakarėlio – politologas išklojo tiesą: „Akivaizdžiai...“

2026-09-24 11:50 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Ona Šniukštaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
2026-09-24 11:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žiniasklaida pranešė, kad Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojams skirtas renginys kainavo beveik 48 tūkst. eurų. Ministerijos vadovas Robertas Kaunas socialiniame tinkle „Facebook“ pripažino, kad darbuotojams surengtai šventei galėjo būti skirta per daug lėšų, ketina peržiūrėti sąmatą.

KAM darbuotojams surengta šventė už beveik 48 tūkst. eurų (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (23)

Žiniasklaida pranešė, kad Krašto apsaugos ministerijos (KAM) darbuotojams skirtas renginys kainavo beveik 48 tūkst. eurų. Ministerijos vadovas Robertas Kaunas socialiniame tinkle „Facebook“ pripažino, kad darbuotojams surengtai šventei galėjo būti skirta per daug lėšų, ketina peržiūrėti sąmatą.

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Politologo Virgio Valentinavičiaus nuomone, R. Kauno pasiaiškinimas, kad ministerijos darbuotojams reikia sudaryti geras darbo sąlygas, suprantamas, tačiau ministras turi prisiimti atsakomybę ir pripažinti, kad šventės kaštai buvo per dideli.

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FOTOGALERIJA. Robertas Kaunas susitiko su G. Nausėda

Virgis Valentinavičius: renginių reikia, bet ministras turi atsiprašyti

Žiniasklaidai paskelbus informaciją apie ministerijos darbuotojams surengtą šventę, KAM vadovas Robertas Kaunas atmetė viešoje erdvėje pasirodžiusią kritiką ir tvirtino, kad ministerijos darbuotojams turi būti sudarytos gero darbo sąlygos.

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Mykolo Romerio universiteto (MRU) politologo Virgio Valentinavičiaus nuomone, ministro teiginiai yra suprantami, tačiau renginio kaina ir mastas vis tiek stebina.

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„Ministras galėjo atidžiau pasižiūrėti, kokios tradicijos yra Krašto apsaugos ministerijoje [...] ir būtų pamatęs, kad prie ankstesnių ministrų tokių šventimų, motyvacijai reikalingų įvykių mastas buvo kur kas kuklesnis“, – komentavo MRU politologas Virgis Valentinavičius.

„Tai yra akivaizdžiai nesuvaldyta situacija“, – pridūrė jis.

V. Valentinavičius pažymi, kad panašaus pobūdžio renginių darbuotojams reikia, tačiau ministras turi pripažinti, kad šventę reikėjo organizuoti atsakingiau.

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„Ministras Kaunas turės pripažinti, kad renginio mastą, visokių iliuzionistų samdymus reikia apgalvoti geriau. Manau, kad ministras turės pripažinti, jog buvo labai neapdairiai persistengta“, – pridūrė politologas

Anot V. Valentinavičiaus, krašto apsaugos ministras turi atsiprašyti, tačiau apie atsistatydinimą kalbėti dar per anksti.

„[Ministras turi] prisiimti atsakomybę atsiprašymu – normaliai pasimušti į krutinę“, – kalbėjo V. Valentinavičius.

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Stebina prezidento Nausėdos reakcija

Į žiniasklaidos paviešintą informaciją sureagavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda. Prezidentas skeptiškai vertino sprendimą surengti šventę. Pasak jo, tai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą.

Politologas V. Valentinavičius kalbėjo, kad greita šalies vadovo reakcija nustebino.

„Prezidentas paskubėjo šokti ant šakių ir praleido progą patylėti, kadangi pats turi piktnaudžiavimo mokesčių mokėtojų pinigais istoriją, kai už ambasados pinigus Londone užsisakė VIP bilietus į operą su šampanu ir ikrais“, – komentavo politologas.

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Primename, kad 2024 m. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nustatė, kad miuzikle „Operos fantomas“ apsilankę prezidentas G. Nausėda ir tuometinis Lietuvos ambasadorius Jungtinėje Karalystėje E. Bajarūnas pažeidė Viešųjų ir privačiųjų interesų įstatymą. Komisija nustatė, kad apsilankymas buvo privataus pobūdžio, o už jį sumokėta ambasados lėšomis.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gitanas Nausėda

Politologas pažymi, kad šalies vadovas neskubėjo komentuoti anksčiau Lietuvą sudrebinusių skandalų.

„Sakyčiau, kad tai labai liepsningas ministro užsipuolimas. Atrodo keistai, prisimenant, kad prezidentui užtruko savaitę sureaguoti į kunigų pedofilijos atvejus“, – kalbėjo politologas.

Anot politologo, tokia šalies vadovo reakcija gali rodyti prezidentūros ir valdančiųjų santykių blogėjimą.

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„Galbūt valdžios koridoriuose, netaisyklingai kalbant, prasidėjo razborkės“, – komentavo V. Valentinavičius.

Žiniasklaida: ministerijos darbuotojams skirtas renginys kainavo beveik 48 tūkst. eurų

KAM darbuotojams skirtas renginys kainavo beveik 48 tūkst. eurų, skelbia naujienų portalas lrytas.lt bei Lietuvos ryto TV.  

Pradinėje sąmatoje, su kuria susipažino Lrytas, nurodoma, kad vietos nuoma atsiėjo 5,1 tūkst. eurų, maitinimo paslaugos – 12 tūkst. eurų, moderatoriaus paslaugos – 1,5 tūkst. eurų, vieno muzikos atlikėjo paslaugos (Baltos varnos) – 1452 eurus, antro (Donatas Montvydas) – 7865 eurus, iliuzionisto (Antonas Lavrentjevas) pasirodymas – 2178 eurus. Dar per 1,8 tūkst. eurų kainavo techninio įrengimo paslaugos, per 4,3 tūkst. eurų – renginio įgarsinimo, apšvietimo nuomos ir techninio aptarnavimo paslaugos, per 3,5 tūkst. eurų – scenos su stogu nuoma ir jos aptarnavimo paslaugos, per 5,6 tūkst. eurų – renginio organizavimo, koordinavimo ir programos sukūrimo paslaugos. Į jas įėjo kaštai, kurių reikėjo renginio asistentams, fotosienelės įrengimui, didžėjui ir t.t.

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Dar 4,5 tūkst. eurų nurodyta prie nenumatytų išlaidų ir 400 eurų skirta suvenyrams. Be to, patys darbuotojai papildomai turėjo susimokėti po 15 eurų, už kuriuos gavo po du vienetus alkoholinių gėrimų.

Tiesa, pradinę sąmatą (viso – 50 364 eurai) sumažinti paragino ministerijos Biudžeto ir finansų departamentas. Galutinė renginio sąmata buvo 47 559 eurai, iš jų 44 994 eurai buvo apmokėti KAM lėšomis, likę – pačių renginio dalyvių lėšomis.

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Savo ruožtu ministerija nurodė, kad renginyje dalyvavo apie 200 KAM ir Bendrųjų reikalų departamento darbuotojų.

„Rugsėjo 10 d. Bokšto skvero erdvėje vyko Krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirtas renginys „KAM bendruomenės susitikimas“. Jis organizuojamas siekiant stiprinti ministerijos darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą. Krašto apsaugos ministerijos veikla apima daug skirtingų sričių, o darbuotojai kasdien sprendžia sudėtingus, glaudaus koordinavimo reikalaujančius klausimus, todėl galimybė skirtingų padalinių darbuotojams susitikti neformalioje aplinkoje, geriau pažinti kolegas ir užmegzti tiesioginius ryšius prisideda prie sklandesnio bendradarbiavimo bei produktyvesnio užduočių įgyvendinimo. Tokie susitikimai taip pat stiprina darbuotojų įsitraukimą, organizacinę kultūrą ir bendrystę. Tai yra vienintelis tokio pobūdžio KAM darbuotojams skirtas renginys per metus“, – atsakyme portalui nurodė KAM.

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Kaunas: „Vien botagu žmonių nepaskatinsime“

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sureagavo į kritiką dėl Krašto apsaugos ministerijos (KAM) bendruomenės renginio organizavimo. Ministras pripažino, kad planuojant renginį galėjo būti netinkamai įvertintos jo išlaidos, todėl pavedė peržiūrėti sąmatą. Kartu jis atskleidė, kokią situaciją rado pradėjęs vadovauti ministerijai – esą darbuotojai buvo susiskaldę ir įsitempę.

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Apie tai R. Kaunas ketvirtadienį pranešė savo „Facebook“ paskyroje.

Pasak ministro, Krašto apsaugos ministerijos darbuotojams keliami aukšti reikalavimai, todėl svarbu užtikrinti tinkamas darbo sąlygas ir darbuotojų motyvaciją.

R. Kaunas teigė, kad pradėjęs vadovauti Krašto apsaugos ministerijai susidūrė su įtempta atmosfera ir darbuotojų susiskaldymu. Pasak jo, skirtingi ministerijos departamentai neretai labiau rūpinasi savo interesų gynimu, o ne bendrų sprendimų paieška.

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„Ministeriją radau susiskaldžiusią, įsitempusią. Skirtingi departamentai neretai užsiima savigyna, o ne greitesnių sprendimų paieška. Apie tai kalbėjo ir politikai. Kalbu ne apie ministrus, viceministrus, kanclerius ar patarėjus – kalbu apie kelis šimtus sistemos darbuotojų“, – teigė R. Kaunas.

Ministro įsitikinimu, ministerijos tikslus galima pasiekti tik turint motyvuotą komandą, kurios nariai gebėtų dirbti kartu, o ne apsiribotų vien savo departamento atsakomybėmis.

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Jis taip pat pabrėžė, kad darbuotojams būtina užtikrinti šiuolaikiškas darbo sąlygas, motyvacinę aplinką ir bendruomeniškumo jausmą.

„Esu įsitikinęs, kad vien botagu žmonių nepaskatinsime“, – rašė ministras.

Vis dėlto R. Kaunas pripažino, kad organizuojant ministerijos bendruomenės renginį galėjo būti padaryta klaidų.

Ministro teigimu, dabartinė situacija ir visuomenės susirūpinimas įpareigoja atidžiau įvertinti tokiems renginiams skiriamas lėšas.

„Visgi suprantu ir laikmetį, ir įtampą, ir politinio sezono momentą. Matyt, ne viskas buvo tinkamai apskaičiuota ir įvertinta organizuojant bendruomenės renginį. Pastabas jau išreiškiau komandai“, – pripažino R. Kaunas.

Nors ministras laikosi pozicijos, kad ministerijos darbuotojai turi teisę į bendruomenės renginius, jis pavedė iš naujo įvertinti planuojamas išlaidas.

„Nors laikausi nuomonės, kad Krašto apsaugos ministerijos bendruomenė turi teisę į savo renginį, kaip ir bet kuri kita šiuolaikinė vakarietiška institucija, jau pavedžiau komandai peržiūrėti sąmatą, įvertinti sumas ir pateikti man duomenis“, – nurodė jis.

Pasak R. Kauno, gavus duomenis bus sprendžiama, ar renginiui numatytos išlaidos nėra per didelės, atsižvelgiant į dabartinę situaciją ir visuomenės susirūpinimą.

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Mokesčių mokėtojas
Mokesčių mokėtojas
2026-09-24 12:01
Kada baigsis valdininkų parazitavimas mūsų visų sąskaita ????? Iš savų asmeninių pinigų sau vakarėlius renkite o šitie pinigai turi būti išieškoti iš pačio ministro
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Algis
Algis
2026-09-24 12:33
Ką tu sakai, Valentinavičiau, negi visų Lietuvos žmonių pinigų iššvaistymas malonumams vertas tik atsiprašymo? Iš vis, kokiu pagrindu už visų žmonių pinigus rengtas prabangus pasilinksminimas? Ar tie KAM darbuotojai dirba pusvelčiui ar visai už dyką? Manau jie gauna didelius atlyginimus, o kai kurie ir nepadoriai didelius. Jei tai būtų UABas, tai niekam nekiltų jokių klausimų, bet tai valstybinė institucija, dosniai finansuojama iš mūsų visų pinigų, turi geras darbo sąlygas, gerus atlyginimus...Tai pasityčiojimas iš visų Lietuvos žmonių, ne tik iš Lietuvos gynybos sistemos. Visi prisidėją prie renginio organizavimo turi būti atleisti, o KAM atliktas išsamus auditas. Manau atsiras ir daugiau "auksinių šaukštų" ir ne tik...
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visi
visi
2026-09-24 12:05
vakarėlio dalyviai privalo iš savo kišenės padengti 49000E . O ministrui rengti apkaltą. Kitaip net negali būti. Mokesčių mokėtojai moka mokesčius ne tam, kad juos klerkai pragertų.
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