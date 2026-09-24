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Įsigaliojus naujoms telefonų naudojimo mokyklose taisyklėms – Popovienės žinia

2026-09-24 12:44 / šaltinis: ELTA
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2026-09-24 12:44
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Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarkos, sako ministrė Raminta Popovienė. 

Raminta Popovienė (nuotr. Elta)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi nuo šių mokslo metų įsigaliojusios mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarkos, sako ministrė Raminta Popovienė. 

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„Šiuo metu mes renkame mokyklų mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkų pasirengimą mokyklose, jau surinkome apie 600 mokyklų dokumentų, ir tai yra daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenys“, – Vyriausybės valandoje Seime kalbėjo ministrė. 

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Pasak R. Popovienės, baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti ne tik kiekybinę analizę, bet ir išsamų kokybinį vertinimą.

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„Mes tikrai galėsime ne tik tą kiekybinę analizę, bet ir išsamiai susisteminti mokyklų taikomas tvarkas, jų turinį, draudimų ribojimus, mokyklos tipą, mokinių amžiaus grupes, naudojimo išimtis ir kitus aspektus“, – teigė R. Popovienė.

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Taip pat, anot ministrės, bus atliktas vertinimas, kaip nuo šių mokslo metų mokyklų įsivestos taisyklės dėl mobiliųjų telefonų naudojimo atitinka ŠMSM bei Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) nustatytus reikalavimus. 

„Jeigu matysime, kad iš tiesų tai yra labai skirtingai parengtos tvarkos, jos neatliepia mokinių sveikatos poreikių, gydytojų rekomendacijų, na, tada iš tiesų tikrai turėsime imtis griežtesnių reglamentavimo formų“, – nurodė ministrė. 

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Naujos taisyklės dėl telefonų naudojimo

Kaip skelbta, nuo rugsėjo 1 d. ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos, atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, turėjo įdiegti taisykles, numatančias mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką mokyklose. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė R. Popovienė anksčiau tikino, jog ministerija atliks savąjį vertinimą mokykloms nustačius naujas taisykles ir, esant poreikiui, pateiks papildomas rekomendacijas. 

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Anksčiau šalies prezidentas Gitanas Nausėda teigė manantis, kad valstybinis sprendimas šiuo klausimu, tikėtina, yra neišvengiamas. Vis tik, ar Lietuvoje reikės imtis griežtesnio reglamentavimo dėl mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose, jo nuomone, bus galima įvertinti rugsėjo mėnesio antroje pusėje. 

Savo ruožtu premjeras Mindaugas Sinkevičius, žurnalistų paklaustas, ar palaikytų centralizuotą telefonų draudimą mokyklose, į klausimą neatsakė. Tačiau akcentavo, kad vertinamos kitų valstybių patirtys ribojant socialinius tinklus nepilnamečiams. 

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