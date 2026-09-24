Lietuvoje – naujas kirtis rūkantiems: tokių cigarečių nusipirkti neleis?

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Į Vilniaus Radvilų gimnazijos direktorės kompiuterį atėjo laiškas, kad viename iš tualetų kažkas rūko elektronines cigaretes.
„Prie 104 mano kabineto užfiksuotas veipinimas“, – pasakojo Radvilų gimnazijos direktorė Egidija Nausėdienė.
Priklausomybė tabakui – dar 4 klasėje
Nors šįkart mergaičių tualete tabako dūmų detektorius suveikė nuo specialiai uždegtos žvakės, pranešimų apie detektoriaus užfiksuotą veipinimą kasdien gaunama po 4–5. Jie suveikia ir nuo oro gaiviklio ar purškiamo dezodoranto. O tikrų veipintojų detektoriai sugauti nepadėjo – vaikai tualetuose neberūko.
Pas porą vaikų elektronines cigaretes mokytojai rado patikrinę kuprines. Tačiau patys vaikai kalba apie gerokai didesnius rūkymo mastus. O rūkyti vienkartines elektronines cigaretes vaikai pradeda labai anksti.
„Iš mano patirties turbūt būtų kokioje septintoje klasėje, bet kadangi dabar jaunimas labiau linksta prie tų cigarečių, tai gali prasidėti net nuo 4 klasės, neduok Dieve. Dažniausiai per rankas ima, per tarpininkus, susiranda pilnametį, kuris gali pateikti jiems tų cigarečių“, – pasakojo moksleivis Martynas.
Grupė Seimo narių siūlo uždrausti pardavinėti vienkartines elektronines cigaretes, esą jos nukreiptos į vaikų rinką.
„Įvairūs skoniai, įvairūs kvapai, spalvos, dizainas, reklama, lengva paslėpti, lengva vartoti – mes matome, kas atsitinka. Į klausimą, ar lengva įsigyti vienkartinius veipus, daugiau nei 50 proc. Lietuvos moksleivių atsakė, kad taip“, – kalbėjo Seimo narys Saulius Čaplinskas.
Prekiautojai tabaku piktinasi mėginimu uždrausti vienkartines elektronines cigaretes.
„Mes šį projektą vertiname kaip itin populistinį projektą, galimai susijusį su prasidedančiu rinkiminiu laikotarpiu. Tačiau pažiūrėkite į pagrindinius faktus, kas ir verta tos diskusijos: šiai dienai nelegali elektroninė prekyba sudaro 70–80 proc.“, – sakė Tabako gaminių asociacijos atstovas Justinas Poderis.
Už pakartotinius cigarečių pardavimus pardavėjas gali netekti licencijos. Tabako prekiautojai turi užtarėjų ir Seime.
Internete gausybė skelbimų, kur bet kas per kelias minutes gali nusipirkti elektroninių cigarečių. Skelbimų puslapių daugybė. Vis dėlto Seimas po pirmo balsavimo pritarė draudimui, liko balsuoti dar du kartus.
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