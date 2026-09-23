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Seimo audito komitete – „Ignitis grupės“ pirmojo jūros vėjo parko projekto kaštų ir naudos analizė

2026-09-23 06:35 / šaltinis: BNS
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2026-09-23 06:35
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Seimo Audito komitetas trečiadienį uždarame posėdyje aptars valstybės valdomos „Ignitis grupės“ pradėto plėtoti  apie 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų galios pirmojo komercinio vėjo parko Baltijos jūroje kaštų ir naudos analizę bei jo įgyvendinimo scenarijus.

„Ignitis“ BNS Foto

Seimo Audito komitetas trečiadienį uždarame posėdyje aptars valstybės valdomos „Ignitis grupės“ pradėto plėtoti  apie 3 mlrd. eurų vertės 700 megavatų galios pirmojo komercinio vėjo parko Baltijos jūroje kaštų ir naudos analizę bei jo įgyvendinimo scenarijus.

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Kaip BNS sakė komiteto pirmininkas Artūras Zuokas, šis projektas turėjo įtakos ir kitiems energetikos jūroje planams.

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„Yra labai netvarkoje, nes neaišku, kodėl buvo priimti sprendimai ir kieno iniciatyva dėl tokių investicijų į antrąjį jūrinį parką, kai prielaidų realių nebuvo. Ir apskritai kyla klausimas dėl energijos poreikio artimiausiu metu analizės. Kaip gražiai ir garsiai beskambėtų, bet ji buvo ruošta suinteresuotų asmenų, tai yra tos pačios „Ignitis“ dukterinės įmonės“, – BNS teigė A. Zuokas.

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Pasak jo, energijos poreikis nebuvo pagrįstas ir dėl to turi atsakomybę prisiimti Energetikos ir Finansų ministerijos: „Čia yra ir politinė atsakomybė, pirmiausia Energetikos ir Finansų ministerijų, kurios formuluodavo lūkesčių laiškus „Ignitis“ įmonei („Ignitis grupei“ – BNS). Šitie politiniai sprendimai nemotyvuoti, neparemti realiais energijos poreikiais sukūrė kaip minimum 70 su viršum milijonų nuostolių valstybei.“ 

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„Didelis klausimas dėl politikų įtakos įmonės valdymui. Ar politikai priėmė sprendimus, kuriuos apiformino ir įgyvendino valdyba, ir „Ignitis“ („Ignitis grupės“ – BNS) vadovai? Ar pati valdyba ir „Ignitis“ („Ignitis grupės“ – BNS) vadovas priėmė tokius sprendimus? 70 mln. eurų reikalauja didesnio pasiaiškinimo“, – pridūrė jis.

Komiteto vadovo teigimu, jūros vėjo parkų statybų aplinkybės turi didelį poveikį energetikos rinkai.

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„Dalis bankų laukdami šitų projektų nefinansavo privačių investuotojų. Tai čia klausimas labai rimtas ir reikės tikslinti Nacionalinę energetikos nepriklausomybės strategiją, kad būtų galima apskritai kažką svarstyti ateityje“, – tvirtino jis.

A. Zuokas teigė, kad posėdis bus uždaras, nes to pageidauja „Ignitis grupė“ ir Energetikos ministerija. Tačiau, anot jo, komitetas sieks, kad išvada būtų paviešinta.

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„Ką galima kažkiek pateisinti, nes jie turi informuoti, kaip privalo pagal įstatymą, vertybinių popierių biržą apie duomenis, kurie yra svarbūs kalbant apie akcijų vertę. Nes nuo šitų scenarijų ir priimtų sprendimų rinka gali sureaguoti įvairiai“, – kalbėjo komiteto vadovas.

Pirmojo komercinio jūros vėjo parko projekto kaštų ir naudos analizės prašė Audito komitetas atsižvelgdamas į Valstybės kontrolės audito išvadas. 

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Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė anksčiau teigė, kad valstybė turi skubiai apsispręsti dėl „Ignitis grupės“ vystomo pirmojo vėjo parko ateities. Pasak jos, analizė dėl projekto atsipirkimo ir kiti skaičiavimai gali būti kritinis lūžis, kuris nulems šios statybos ateitį.

Projekto auditą pernai rudenį atlikusios Valstybės kontrolės teigimu, dėl pokyčių rinkoje nuo 2023 metų jis pabrango 27 proc., o jo planuojama grąža smuko 40 proc.

„Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas anksčiau yra pripažinęs, kad vėjo parko projektas gali vėluoti iki penkerių metų ir būti įgyvendintas tik apie 2035-uosius.

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