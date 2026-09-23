NSGK kalbėsis, ar antrasis muftiatas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui

Kaip Eltai nurodė komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Laurynas Kasčiūnas, posėdyje nagrinėjant turimą informaciją apie antrojo muftiato veiklą bus vertinama, ar pastarasis nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
Seimo NSGK aiškinsis, ar antrasis muftiatas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui
„Norime susipažinti su turima informacija – ar toje informacijoje nėra ženklų, požymių, kad (antrojo muftiato – ELTA) ryšiai, veikla nekelia grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui. Kokie nors ryšiai su islamistinėmis organizacijomis, pavyzdžiui“, – pridūrė konservatorių lyderis.
Jo teigimu, jeigu būtų rasta tokių indikacijų, antrąjį muftiatą būtų svarstoma išregistruoti, o Kauno mečetę perleisti Lietuvos totorių bendruomenei.
„Jeigu tokių veiksnių yra, galima būtų galvoti apie Muftiato išregistravimą, kad jų valdomos mečetės pereitų valstybei, o valstybė vėliau galėtų jas perduoti seniesiems totoriams“, – nurodė politikas.
Rugpjūčio pabaigoje TS-LKD frakcijos narė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė kreipėsi į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą (NSGK), prašydama ištirti Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos-muftiato, vadinamojo antrojo muftiato, veiklą ir galimą grėsmę nacionalinio saugumo interesams.
Kaip skelbta, prieš savaitę šalia Kauno mečetės, priklausančios antrajam muftiatui, musulmonų bendruomenės pamaldų metu būrys baikerių surengė demonstraciją. Jie skandavo šūkius, triukšmavo, garsiai leido roko muziką, į akciją atsinešė kiaulės galvą.
Po įvykio policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimų ir kitų renginių tvarkos pažeidimo bei ėmėsi aplinkybių patikslinimo. Policijos duomenimis, baikeriai neturėjo savivaldybės išduoto leidimo rinktis prie mečetės.
Vėliau Kauno apskrities policija pranešė dėl incidento pradėjusi ir ikiteisminį tyrimą.
Komentuodamas šį įvykį muftijus Aleksandras Beganskas LRT radijui sakė, kad surengta akcija buvo tiesiogiai nukreipta prieš musulmonus. Jis taip pat prašė valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą.
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Kai Jungtinės krikščionių pajėgos apgynė centrinė Europą nuo osmanų ekspansijos.
Dabar ta ekspansija vyksta migracijos būdu.
Tegul visi sumąsto kas dar nesuvokia tiesioginės migrantų grėsmės mūsų vertybėms, Valstybėj ir mūsų tapatybei.
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