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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgiris“ pristato unikalią dokumentiką – kaip atrodė emocingos atkrintamosios

2026-09-23 19:55 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-23 19:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Jau šį ketvirtadienį Kauno „Žalgirio“ krepšininkai pradės žygį 2026–2027 m. Eurolygos sezone. Prieš Belgrade startuojant naujai europinei kampanijai, „Žalgiris TV“ kviečia trumpam sugrįžti į praėjusį sezoną.

S.Francisco atskleidė emocijas (BNS nuotr.)

Jau šį ketvirtadienį Kauno „Žalgirio“ krepšininkai pradės žygį 2026–2027 m. Eurolygos sezone. Prieš Belgrade startuojant naujai europinei kampanijai, „Žalgiris TV“ kviečia trumpam sugrįžti į praėjusį sezoną.

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Viešai visiems sirgaliams prieinamame „Žalgiris Insider“ dokumentikos epizode „Playoffs“ žiūrovai nusikels į žalgiriečių ketvirtfinalio seriją su Stambulo „Fenerbahče“.

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Žiūrovų laukia ne tik išsamus žvilgsnis į visą seriją ir dar nematyti rungtynių užkulisiai, bet ir pokalbiai su garsiais krepšinio pasaulio atstovais.

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„Jeigu būtumėte dar prieš sezoną pasakę, kad atkrintamosiose susitiksime su Kauno „Žalgiriu“, kurį treniruoja Tomas, manau, kad niekas tuo nebūtų patikėjęs, pradedant nuo manęs ir Šaro. Bet likimas mus suvedė“, – ketvirtfinalio serijos įkarštyje kalbėjo Stambulo „Fenerbahče“ sporto direktorius Derya Yannieras.

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Serijoje „Žalgiris“ ir Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahče“ sužaidė ketverių rungtynių dramą. Turkijos klubui užtikrintai laimėjus pirmuosius du susitikimus namuose, žalgiriečiai atsitiesė trečiosiose rungtynėse Kaune, o ketvirtajame mače buvo per plauką nuo pergalės ir serijos pratęsimo.

Ypač skaudžiai pralaimėjimą serijoje išgyveno Sylvainas Francisco. Rūbinėje žalgirietį guodė artimieji, o po serijos, kiek nurimus emocijoms, jis pasidalijo savo išgyvenimais.

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„Manau, kai pralaimėjome seriją, sirgaliai tikrai jautėsi lyg būtų praradę viską. Bet tas skausmas, kurį jaučiau po serijos... Pastarąjį kartą verkiau, kai mačiau, kaip prieš mano akis buvo nušautas mano draugas. Tuo metu man buvo 15 metų. Po to karto sakiau, kad daugiau nebeverksiu. Ir niekada negalvojau, kad kada nors tai nutiks“, – po serijos su „Fenerbahče“ kalbėjo S.Francisco.

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„Jūs žaidėte puikiai. Žinau, kad dabar liūdite, bet kartais gerai jausti ir tai. Tačiau rytoj laukia kita diena. Mes dar nebaigėme šio sezono darbų. Kalbėjausi su kitais žmonėmis, kurie sakė, kad niekada nejautė tokios atmosferos, kokia buvo šiandien. Visa Lietuva žiūrėjo rungtynes. Šios rungtynės buvo žiūrimesnės nei olimpinės žaidynės, Europos čempionatas ir kt. Mes turime tuo didžiuotis ir eiti toliau. Jūs parodėte, kad „Žalgiris“ dar ne vienerius metus bus pergales skinanti komanda“, – po serijos rūbinėje žalgiriečiams kalbėjo vienas klubo dalininkų Tomas Okmanas.

Visą dokumentikos epizodą, kuriame išvysite dar daug nematytos medžiagos iš įsimintinos Eurolygos ketvirtfinalio serijos, jau dabar galite peržiūrėti „Žalgirio“ „YouTube“ kanale.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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