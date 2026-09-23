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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Paskelbta, kiek Atėnams uždirbo Eurolygos finalo ketvertas

2026-09-23 19:33 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-23 19:33
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Atėnuose vykęs Eurolygos finalo ketvertas sugeneravo apie 26,75 mln. eurų pajamų, skelbiama parengtoje ataskaitoje. Joje pabrėžiama platesnė nauda, kurią sukūrė vienas didžiausių Europos krepšinio renginių.

(Scanpix nuotr.)

Atėnuose vykęs Eurolygos finalo ketvertas sugeneravo apie 26,75 mln. eurų pajamų, skelbiama parengtoje ataskaitoje. Joje pabrėžiama platesnė nauda, kurią sukūrė vienas didžiausių Europos krepšinio renginių.

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Ataskaitoje buvo vertinamas turnyro ekonominis, socialinis ir aplinkosauginis poveikis. Nustatyta, kad 21,08 mln. eurų bendrų pajamų sudarė tiesioginė ekonominė veikla, o dar 5,66 mln. eurų buvo įvertinti kaip socialinė vertė.

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Ekonominio poveikio vertinimą atliko specializuota įmonė, pasitelkusi „EventImpacts“ metodologiją – tarptautiniu mastu pripažintą metodą didelių renginių poveikiui matuoti.

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Bendra analizė parodė, kad kiekvienas išleistas euras sugeneravo 2,62 euro grąžą, o 11,58 mln. eurų buvo tiesiogiai nukreipti į vietos ekonomiką.

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Finalo ketvertas pritraukė 17 828 žiūrovus ir lankytojus iš 27 šalių. Iš 3958 tarptautinių sirgalių, apsilankiusių renginyje, 77,5 proc. į Atėnus atvyko būtent dėl rungtynių, o dar 3,3 proc. savo viešnagę mieste pratęsė dėl turnyro. Lankytojų ir akredituotų renginio dalyvių išlaidos mieste siekė 11,58 mln. eurų, o didžiausią ekonominės naudos dalį gavo apgyvendinimo, maitinimo, mažmeninės prekybos ir pramogų sektoriai.

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Finalo ketvertas taip pat sustiprino Atėnų, kaip turizmo krypties, patrauklumą – 75 proc. lankytojų teigė, jog ateityje tikėtina sugrįš į miestą.

Be ekonominio indėlio, finalo ketvertas sukūrė ir įvairios socialinės naudos, įskaitant didesnį įsitraukimą į fizinį aktyvumą, įtrauktį ir savanorystę. Pasak ataskaitos, 68,4 proc. Graikijos sirgalių teigė, kad renginys paskatino juos tapti fiziškai aktyvesniais, o 81,9 proc. dalyvių manė, kad turnyras skatino įsitraukimą ir pagarbą. Teigiamai įvertintos ir socialinės bei aplinkosauginės renginio iniciatyvos – joms palankų įvertinimą skyrė 70,8 proc. žiūrovų.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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