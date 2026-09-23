Paskelbta, kiek Atėnams uždirbo Eurolygos finalo ketvertas

Ataskaitoje buvo vertinamas turnyro ekonominis, socialinis ir aplinkosauginis poveikis. Nustatyta, kad 21,08 mln. eurų bendrų pajamų sudarė tiesioginė ekonominė veikla, o dar 5,66 mln. eurų buvo įvertinti kaip socialinė vertė.
Ekonominio poveikio vertinimą atliko specializuota įmonė, pasitelkusi „EventImpacts“ metodologiją – tarptautiniu mastu pripažintą metodą didelių renginių poveikiui matuoti.
Bendra analizė parodė, kad kiekvienas išleistas euras sugeneravo 2,62 euro grąžą, o 11,58 mln. eurų buvo tiesiogiai nukreipti į vietos ekonomiką.
Finalo ketvertas pritraukė 17 828 žiūrovus ir lankytojus iš 27 šalių. Iš 3958 tarptautinių sirgalių, apsilankiusių renginyje, 77,5 proc. į Atėnus atvyko būtent dėl rungtynių, o dar 3,3 proc. savo viešnagę mieste pratęsė dėl turnyro. Lankytojų ir akredituotų renginio dalyvių išlaidos mieste siekė 11,58 mln. eurų, o didžiausią ekonominės naudos dalį gavo apgyvendinimo, maitinimo, mažmeninės prekybos ir pramogų sektoriai.
Finalo ketvertas taip pat sustiprino Atėnų, kaip turizmo krypties, patrauklumą – 75 proc. lankytojų teigė, jog ateityje tikėtina sugrįš į miestą.
Be ekonominio indėlio, finalo ketvertas sukūrė ir įvairios socialinės naudos, įskaitant didesnį įsitraukimą į fizinį aktyvumą, įtrauktį ir savanorystę. Pasak ataskaitos, 68,4 proc. Graikijos sirgalių teigė, kad renginys paskatino juos tapti fiziškai aktyvesniais, o 81,9 proc. dalyvių manė, kad turnyras skatino įsitraukimą ir pagarbą. Teigiamai įvertintos ir socialinės bei aplinkosauginės renginio iniciatyvos – joms palankų įvertinimą skyrė 70,8 proc. žiūrovų.
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