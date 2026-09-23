Navarro: „Žalgiris“ turi pranašumą dėl geresnio žaidybinio ritmo

Raudonai–balti pirmajame Eurolygos ture namuose stoja į akistatą su Kauno „Žalgiriu“. Pasak I.Navarro, per treniruotes ir pasirengimo rungtynes pavyko žaidėjams įdiegti tam tikras idėjas, tačiau dar ne viską, ką jis numatė. Jo teigimu, ankstyvoje sezono stadijoje būtų naivu tikėtis idealiai sustyguoto mechanizmo.
„Tai yra procesas. Po kelių treniruočių tikrai negalima pamatyti visko. Turime būti realistai ir suprasti, kad viskam reikia laiko. Visi turi prisitaikyti prie naujų dalykų“, – teigė strategas.
Treneris akcentuoja, kad pirmajame sezono mače svarbiausia bus parodyti energiją ir atiduoti visas jėgas, o visa kita ateis su laiku. Prie to turėtų smarkiai prisidėti ir „Crvena zvezda“ sirgaliai: „Labai laukiame pilnos arenos, mūsų sirgalių ir tos energijos, kurią jie mums suteiks.“
Anot trenerio, „Žalgiris“ rungtynėse startuoja turėdamas nedidelį pranašumą: „Jie yra geresniame žaidybiniame ritme, nes jau sužaidė poros rungtynių. Visgi žaidžiame namuose. Mes turime energijos, nors susižaidimo dar ir trūksta.“
Komentuodamas, kaip komanda stabdys Joną Valančiūną, ispanas pabrėžė komandinės gynybos svarbą: „Žalgiris“ žaidžia puikiai kaip komanda. Turime susitelkti į visus – į Slevą, į Edwardsą. Nepaisant pasikeitimų, jie išlaikė savo branduolį, trenerį, filosofiją ir automatizmus, todėl privalome žaisti kaip komanda, o ne koncentruotis į vieną žaidėją.“
Rungtynės tarp „Crvena Zvezda“ ir „Žalgirio“ prasidės ketvirtadienį 21.00 val. Jas tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale Krepsinis.net.
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