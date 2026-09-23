Geriausių Eurolygos žaidėjų dešimtukas – be Jono Valančiūno

Kauno „Žalgirio“ aukštaūgis Jonas Valančiūnas užėmė 12-ąją vietą. Buvęs žalgirietis Sylvainas Francisco liko 8-tas.
Geriausiu žaidėju laikomas Aleksandras Vezenkovas, 2 – Kendrickas Nunnas, 3 – Evanas Fournier, 4 – Nigelas Hayesas-Davisas, 5 – Jeanas Montero, 6 – Mike‘as Jamesas, 7 – Nikola Milutinovas, 9 – Talenas Hortonas-Tuckeris, 10 – Walteris Tavaresas, 11 – Elijah Bryantas, 13 – Wade‘as Baldwinas, 14 – Guerschonas Yabusele, 15 – Facundo Campazzo, 16 – Kevinas Punteris, 17 – Tyleris Dorsey, 18 – Timothe Luwawu-Cabarrot, 19 – Carlikas Jonesas, 20 – Nadiras Hifi.
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