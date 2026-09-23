Druskininkuose spręsis „Street Race“ čempionų titulai, organizatoriams tai bus atsisveikinimo varžybos

Finaliniame etape intrigos neturėtų stigti. Prieš paskutines sezono varžybas dalyvių taškų skirtumai kai kuriose klasėse yra minimalūs, o situaciją dar labiau komplikuoja čempionato reglamentas.
Įprastame etape nugalėtojui skiriama 12 taškų, antrąją vietą užėmusiam sportininkui – 10, trečiąją – 8 taškai. Tačiau finaliniame etape sportininkų pelnytiems taškams bus taikomas 1,2 koeficientas. Tai reiškia, kad pergalė Druskininkuose bus verta 14,4 taško, antroji vieta – 12, trečioji – 9,6 taško. Komandinei įskaitai šis koeficientas netaikomas.
Dar viena svarbi aplinkybė – pasibaigus sezonui iš kiekvieno sportininko rezultatų bus išmetamas vienas prasčiausias etapas. Juo gali tapti ir varžybos, kuriose sportininkas apskritai nedalyvavo. Jei galutinėje įskaitoje du sportininkai surinktų vienodai taškų, aukštesnę vietą užimtų geriau pasirodęs paskutiniame etape.
Todėl dabartinė čempionato lentelė dar ne visur tiksliai parodo realų jėgų santykį – vieni lyderiai turi visus penkis rezultatus ir sezono pabaigoje praras dalį jau surinktų taškų, kiti yra praleidę etapą ir galės išmesti nulį.
Kai kuriose klasėse – vos vieno taško skirtumas
SGC-1 klasėje prieš finalą pirmauja Gytis Strungys, turintis 51 tašką. Ugnius Myniotas yra surinkęs 41, Tomas Balevičius – 39, Donatas Kriaučiūnas – 35 taškus. Nors G.Strungio persvara atrodo solidi, galutinį vaizdą keis prasčiausio rezultato atmetimas. T.Balevičius vieną etapą praleido, todėl jo nulis sezono pabaigoje gali būti tiesiog išbrauktas, o G.Strungiui tektų atsisakyti vieno iš jau pelnytų rezultatų.
Dar aršesnė kova laukia SGC-2 klasėje. Vytenis Butkevičius turi 41 tašką, Karolis Raišys – 39, Algirdas Gricius – 36, Rytis Jankevičius – 34. Taigi keturis pirmuosius sportininkus skiria vos septyni taškai, o finaliniame etape už pergalę bus galima pelnyti net 14,4 taško.
Bene mažiausias skirtumas – SGC-3 įskaitoje. Edvinas Sabalys prieš finalą turi 47 taškus, o Gytis Tepcovas – 46. Trečias su 40 taškų žengia Šarūnas Visockas. Vadinasi, čia paskutinės varžybos gali iš esmės apversti visą pirmąjį trejetą.
SGC-4 klasėje ryškesnę persvarą yra susikrovęs Laurynas Gončauskas – jo sąskaitoje 48 taškai. Mindaugas Rickevičius turi 37, Jonas Rinkevičius – 29, Pavelas Viduto – 27. Vis dėlto ir šioje klasėje titulo likimas dar nėra galutinai užantspauduotas, nes L.Gončauskas vieną sezono etapą praleido, todėl finale prie jo sąskaitos realiai prisidės visas Druskininkuose pelnytas rezultatas.
Vienas titulas jau praktiškai nebekelia klausimų
OC 2WD klasėje Edvinas Sabalys prieš paskutinį etapą turi 49 taškus ir 12 taškų lenkia Gytį Tepcovą. Įvertinus finalinio etapo koeficientą bei prasčiausio rezultato atmetimą, E.Sabalio persvara yra pakankama – net ir G.Tepcovui laimėjus Druskininkuose, jis maksimaliai galėtų pasiekti 48,4 taško galutinę sumą. Taigi E.Sabalys į paskutinį etapą atvyksta jau užsitikrinęs čempiono titulą.
Trečias OC 2WD lentelėje su 32 taškais yra Šarūnas Visockas, ketvirtas su 27 – Tomas Kuzmarskas.
Visai kita situacija OC 4WD klasėje. Čia Laurynas Gončauskas pirmauja su 46 taškais, tačiau Mindaugas Rickevičius turi 37, Pavelas Viduto – 36, Jonas Rinkevičius – 34. L.Gončauskas yra aiškioje lyderio pozicijoje, tačiau didesnis finalinio etapo taškų svoris dar palieka galimybių artimiausiems persekiotojams.
Moterų įskaitoje skirtumas tarp pirmųjų dviejų sportininkių dar mažesnis. Julija Čeglytė turi 48 taškus, Monika Rinkevičienė – 46. Augustė Rupšytė yra surinkusi 36, Dovilė Rugienė – 33 taškus. Todėl ir čia galutinę tvarką lems Druskininkų varžybos bei galutinis sezono rezultatų perskaičiavimas.
Keturi taškai skiria tris komandas
Ne mažesnė intriga išlikusi komandinėje įskaitoje. „Trys su puse vožtuvo“ pirmauja su 52 taškais, „OVOKO Flameris Racing“ turi 50, o „VIKO Racing“ – 48 taškus.
Komandoms finalinio etapo 1,2 koeficientas netaikomas, o metinėje įskaitoje sumuojami visų etapų rezultatai. Esant taškų lygybei, aukštesnę vietą užimtų geriau paskutiniajame etape pasirodžiusi komanda.
Taigi vos keturių taškų intervale prieš Druskininkų finalą telpa visos trys pagrindinės pretendentės į čempionų vardą.
Finalas sutaps su Turizmo dienomis
„Mototoja Race Druskininkai“ startas numatytas šeštadienį 9 val. Varžybos vyks Gardino gatvėje, o tuo pačiu savaitgalį kurorte vyks ir Druskininkų turizmo dienos, todėl mieste laukiamas gausus lankytojų srautas.
Organizatoriai žiūrovams ruošia ir papildomų veiklų. Socialiniuose tinkluose paskelbtas „Race Taxi“ konkursas, o daugiau informacijos apie jį bei pačias varžybas pateikiama oficialiame renginio puslapyje. Finalinio etapo partneriais tapo „Mototoja“, „Pitshop“ ir „Kautra“.
Tačiau šis šeštadienis VšĮ „Jaunasis lenktynininkas“ komandai turės ir kitokią reikšmę. Druskininkų etapas bus paskutinis jos rengiamas automobilių sporto renginys – kartu su 2026 metų Lietuvos „Street Race“ čempionato finišu bus užverstas ir organizacijos, kaip šių varžybų rengėjos, veiklos etapas.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.