Europos jaunimo paplūdimio teniso čempionate – lietuvių startai

Jaunių (iki 18 metų) vaikinų varžybose Asheris Libmanas su Augustu Normantu 1:6, 6:3, [6:10] nusileido portugalams Afonso Dorey ir Lourenco Mirandai, o Kajus Pakula su Benu Petrausku 6:3, 6:2 įveikė estus Mikką Maistę ir Richardą Riimą. Deja, ketvirtfinalyje lietuviai 2:6, 2:6 neatsilaikė prieš ispanus Ikerą Mateosą Mendezą ir Jorgę Mendezą Martinezą, kurie vėliau pelnė sidabro medalius.
K. Pakula ir B. Petrauskas kovoje dėl 5-8 vietų 5:7, 2:6 pralaimėjo vokiečiams Lennoxui Bonowui ir Nico Brenkei, o mače dėl 7-os pozicijos 2:6, 1:6 neatsilaikė prieš A. Dorey ir L. Mirandą.
A. Libmanas su A. Normantu paguodos turnyre iškovojo dvi pergales, pasiekė finalą ir tik ten 4:6, 6:2, [8:10] pralaimėjo prieš portugalus Luzą Melnicą Barrosą ir Tony Oliveirą.
Merginų dvejetuose Urtė Dainiūtė su Dominyka Lebiodaite ir Vita Kielaitė su Ela Lumpickaite pralaimėjo pagrindinio etapo starte. Paguodos turnyre U. Dainiūtė ir D. Lebiodaitė užėmė 3-ią vietą, o V. Kielaitė su E. Lumpickaite – 6-ą.
Mišriuose dvejetuose A. Libmanas su U. Dainiūte ir A. Normantas su D. Lebiodaite liko be pergalių.
Vaikų (iki 14 metų) turnyre geriausiai tarp lietuvių sekėsi Auksei Buteikytei ir Mangirdui Plepiui. Jie mišriuose dvejetuose pasiekė ketvirtfinalį ir užėmė 7-ą vietą.
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