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Kristijonas Milašauskas pirmą sykį varžėsi ITF vyrų teniso turnyro pagrindiniame etape

2026-09-23 14:21 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 14:21
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Vardinį kvietimą gavęs 18-metis Kristijonas Milašauskas (ITF jaunių-1274) šią savaitę pirmą kartą karjeroje dalyvavo ITF serijos vyrų teniso turnyro pagrindiniame etape. Trečiadienį Tunise lietuvis per 1 valandą 47 minutes 4:6, 5:7 pralaimėjo prieš prancūzą Liamą Branger (ATP-1136).

Teniso kamuoliukai | Scanpix nuotr.

Vardinį kvietimą gavęs 18-metis Kristijonas Milašauskas (ITF jaunių-1274) šią savaitę pirmą kartą karjeroje dalyvavo ITF serijos vyrų teniso turnyro pagrindiniame etape. Trečiadienį Tunise lietuvis per 1 valandą 47 minutes 4:6, 5:7 pralaimėjo prieš prancūzą Liamą Branger (ATP-1136).

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Pirmojo seto pradžioje K. Milašauskas panaikino 2 geimų deficitą (2:4, 4:4). Dešimtajame geime lietuvis savo padavimų metu pirmavo 40:15, bet persvarą išbarstė, o varžovas pirmu mėginimu realizavo „set pointą“.

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Antrajame sete prancūzas iššvaistė 4 „break pointus“, tarp kurių buvo ir „match pointas“. Tai leido lietuviui atsilaikyti iki pat dvyliktojo geimo. Deja, jo metu K. Milašauskas savo padavimų metu atsiliko 0:40 ir neišsigelbėjo.

K. Milašauskui atiteko 156 JAV doleriai.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

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