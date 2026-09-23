Kristijonas Milašauskas pirmą sykį varžėsi ITF vyrų teniso turnyro pagrindiniame etape

Pirmojo seto pradžioje K. Milašauskas panaikino 2 geimų deficitą (2:4, 4:4). Dešimtajame geime lietuvis savo padavimų metu pirmavo 40:15, bet persvarą išbarstė, o varžovas pirmu mėginimu realizavo „set pointą“.
Antrajame sete prancūzas iššvaistė 4 „break pointus“, tarp kurių buvo ir „match pointas“. Tai leido lietuviui atsilaikyti iki pat dvyliktojo geimo. Deja, jo metu K. Milašauskas savo padavimų metu atsiliko 0:40 ir neišsigelbėjo.
K. Milašauskui atiteko 156 JAV doleriai.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
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