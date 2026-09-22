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Katedros aikštėje vykusioje Rakečių sporto šventėje – tūkstančiai dalyvių ir Ričardas Berankis

2026-09-22 12:26 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-22 12:26
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Šeštadienį, kai Lietuvos vyrų teniso rinktinė Serbijoje dar tik ruošėsi Daviso taurės dvikovai su šios šalies tenisininkais, keli tūkstančiai vilniečių sostinės Katedros aikštėje turėjo neeilinę progą patys išbandyti tenisą bei dar dvi rakečių sporto šakas – badmintoną ir piklbolą.

Rakečių sporto šventė | Andriaus Lauciaus nuotr.
GALERIJA (23)

Šeštadienį, kai Lietuvos vyrų teniso rinktinė Serbijoje dar tik ruošėsi Daviso taurės dvikovai su šios šalies tenisininkais, keli tūkstančiai vilniečių sostinės Katedros aikštėje turėjo neeilinę progą patys išbandyti tenisą bei dar dvi rakečių sporto šakas – badmintoną ir piklbolą.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rakečių sporto šventė

Vilniaus teniso akademija Vilniaus širdyje įrengė 15 mini teniso kortų, taip pat po dvi badmintono ir piklbolo aikšteles. Jose visiems norintiems akademijos treneriai vedė nemokamus pusvalandžio trukmės užsiėmimus.

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„Puikus oras, puiki diena, daug judesio. Labiausiai džiugino žmonių susidomėjimas ir smalsumas. Prie aikštelių nuolat laukė eilės, žmonės norėjo ne tik pasižiūrėti, bet ir patys paimti raketę į rankas bei išbandyti šias sporto šakas“, – sako Vilniaus teniso akademijoje besidarbuojantis buvęs Ričardo Berankio treneris Vadimas Pinko.

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Galimybė pažaisti su Ričardu Berankiu

Festivalio dalyviai Katedros aikštėje turėjo ir neeilinę galimybę pažaisti su geriausiu visų laikų Lietuvos tenisininku R. Berankiu. Jis kartu su daugiau nei 20 akademijos trenerių vedė treniruotes, šventės dalyviams noriai dalijo patarimus.

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„Manau, kad nemažai daliai festivalio dalyvių galimybė pažaisti su Ričardu tapo vienu ryškiausių šventės akcentų. Beje, jis ne tik treniravo, bet ir pats išbandė daugeliui lietuvių vis dar egzotišką piklbolą“, – pasakoja V. Pinko.

Teniso festivalis išaugo į rakečių sporto šventę

Vilniaus teniso akademija Katedros aikštėje teniso festivalį rengė ketverius metus. Šiemet jo idėja buvo išplėsta – greta teniso atsirado ir dar dvi sporto šakos.

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„Norime skatinti žmones judėti, aktyviai leisti laisvalaikį. Būtent iš to ir kilo šios šventės idėja. O šiemet ją praplėtėme, įtraukdami dar porą tenisui giminingų sporto šakų. Stengiamės parodyti, kad tenisas, badmintonas, piklbolas gali būti smagus ir azartiškas užsiėmimas“, – aiškina treneris.

Festivalio metu lankytojams buvo suteiktas visas reikalingas inventorius. Dalyvauti treniruotėse galėjo visi – vaikai, suaugusieji, senjorai – nepriklausomai nuo amžiaus ar ankstesnės sporto patirties.

Rakečių sporto festivalį Vilniaus teniso akademija organizavo kartu su Nacionaline sporto agentūra.

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