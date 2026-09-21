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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Iva Jovič antrą kartą iš eilės triumfavo Gvadalacharos turnyre

2026-09-21 18:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-21 18:35
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Amerikietė Iva Jovič antrus metus iš eilės triumfavo Gvadalacharos (Meksika) WTA 500 turnyre. 18-metė finale 6:4, 6:2 įveikė tautietę Peyton Stearns ir iškovojo antrąjį karjeros WTA titulą.

Iva Jovič | EPA nuotr.

Amerikietė Iva Jovič antrus metus iš eilės triumfavo Gvadalacharos (Meksika) WTA 500 turnyre. 18-metė finale 6:4, 6:2 įveikė tautietę Peyton Stearns ir iškovojo antrąjį karjeros WTA titulą.

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I. Jovič į turnyrą Meksikoje sugrįžo praėjus metams po pirmojo savo triumfo Gvadalacharoje. Šįkart amerikietė čempionės titulą apgynė dar įspūdingiau – per visą savaitę nepralaimėjo nė vieno seto.

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Finale P. Stearns ilgą laiką neleido varžovei atsiplėšti. Pirmus 8 geimus vyko visiškai lygi kova. Situacija pasikeitė devintajame geime. I. Jovič pagaliau susikūrė „break pointą“, jį realizavo, išsiveržė į priekį 5:4 ir netrukus užbaigė pirmąjį setą.

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Antrąją finalo dalį amerikietė pradėjo dar užtikrinčiau. Ji iškart laimėjo varžovės padavimų seriją ir greitai atitrūko 2:0. Vėliau I. Jovič dar kartą realizavo „break pointą“ bei išsiveržė į priekį 5:2. P. Stearns dar bandė priešintis ir neutralizavo du „match pointus“, tačiau trečiuoju bandymu I. Jovič užbaigė finalą. Visas susitikimas truko 1 valandą ir 26 minutes.

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I. Jovič taip pat tapo pirmąja tenisininke, du kartus iš eilės laimėjusia Gvadalacharos turnyro vienetų varžybas.

„Esu laiminga dėl to, kaip šiemet patobulėjau. Manau, kad parodžiau esanti visapusiškesnė ir geresnė žaidėja nei tuo pačiu metu praėjusiais metais“, – sakė amerikietė.

Nugalėtoja pelnė 500 reitingo taškų ir 185,5 tūkst. JAV dolerių. I. Jovič WTA reitinge pakilo į 13-ą vietą.

WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Gvadalacharoje prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 1,206 mln. JAV dolerių.

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