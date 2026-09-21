Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Badosą išmetusi 449-oji pasaulio raketė pateko į pirmąjį karjeros WTA turnyro finalą

2026-09-21 15:15 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-21 15:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

San Paule vykstančiame WTA 250 serijos „SP Open“ turnyre užfiksuota staigmena – antroji pagal skirstymą Paula Badosa neperžengė pusfinalio barjero. 87-oji pasaulio raketė iš Ispanijos 3:6, 4:6 pralaimėjo argentinietei Nadiai Podoroskai, kuri pasaulio reitinge užima vos 449-ąją vietą.

Paula Badosa | EPA nuotr.

San Paule vykstančiame WTA 250 serijos „SP Open“ turnyre užfiksuota staigmena – antroji pagal skirstymą Paula Badosa neperžengė pusfinalio barjero. 87-oji pasaulio raketė iš Ispanijos 3:6, 4:6 pralaimėjo argentinietei Nadiai Podoroskai, kuri pasaulio reitinge užima vos 449-ąją vietą.

REKLAMA
0

29-erių argentinietei tai bus pirmasis WTA vienetų finalas karjeroje. Iki šiol ji buvo žaidusi keturiuose pusfinaliuose, tačiau nė vieno iš jų laimėti nepavyko. Paskutinį kartą šiame etape N. Podoroską matėme dar 2023 metais Ningbo turnyre.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2025-ųjų sezoną dėl traumos beveik visiškai praleidusi tenisininkė į kortus sugrįžo šių metų kovą. San Paule ji jau įveikė italę Lucrezią Stefanini (6:3, 6:4), penktąją turnyro raketę vokietę Evą Lys (7:5, 6:2) ir olandę Suzan Lamens (7:6, 3:6, 6:3).

REKLAMA
REKLAMA

Finale N. Podoroskos laukia 20-metė ispanė Kaitlin Quevedo (WTA-107). Septintoji pagal skirstymą tenisininkė pusfinalyje 6:4, 2:6, 6:4 įveikė ketvirtąją turnyro raketę Prancūzijos atstovę Anną Blinkovą.

REKLAMA

K. Quevedo taip pat pirmą kartą karjeroje pateko į WTA turnyro finalą. Pakeliui iki jo ispanė nugalėjo rusę Anastasiją Tichonovą (6:0, 6:2), Brazilijos atstovę Nauhany Vitorią Lemę Da Silvą (6:2, 6:1) ir serbę Teodorą Kostovič (6:3, 6:4).

Tuo metu P. Badosa prieš pusfinalį buvo įveikusi lietuvę Justiną Mikulskytę (6:3, 6:2), o vėliau susitvarkė su argentiniete Jazmin Ortenzi (4:6, 6:2, 6:2) ir amerikiete Mary Stoiana (6:4, 6:2).

WTA 250 serijos moterų teniso turnyro San Paule prizų fondą sudaro 283,347 tūkst. JAV dolerių.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų