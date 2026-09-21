Badosą išmetusi 449-oji pasaulio raketė pateko į pirmąjį karjeros WTA turnyro finalą

29-erių argentinietei tai bus pirmasis WTA vienetų finalas karjeroje. Iki šiol ji buvo žaidusi keturiuose pusfinaliuose, tačiau nė vieno iš jų laimėti nepavyko. Paskutinį kartą šiame etape N. Podoroską matėme dar 2023 metais Ningbo turnyre.
2025-ųjų sezoną dėl traumos beveik visiškai praleidusi tenisininkė į kortus sugrįžo šių metų kovą. San Paule ji jau įveikė italę Lucrezią Stefanini (6:3, 6:4), penktąją turnyro raketę vokietę Evą Lys (7:5, 6:2) ir olandę Suzan Lamens (7:6, 3:6, 6:3).
Finale N. Podoroskos laukia 20-metė ispanė Kaitlin Quevedo (WTA-107). Septintoji pagal skirstymą tenisininkė pusfinalyje 6:4, 2:6, 6:4 įveikė ketvirtąją turnyro raketę Prancūzijos atstovę Anną Blinkovą.
K. Quevedo taip pat pirmą kartą karjeroje pateko į WTA turnyro finalą. Pakeliui iki jo ispanė nugalėjo rusę Anastasiją Tichonovą (6:0, 6:2), Brazilijos atstovę Nauhany Vitorią Lemę Da Silvą (6:2, 6:1) ir serbę Teodorą Kostovič (6:3, 6:4).
Tuo metu P. Badosa prieš pusfinalį buvo įveikusi lietuvę Justiną Mikulskytę (6:3, 6:2), o vėliau susitvarkė su argentiniete Jazmin Ortenzi (4:6, 6:2, 6:2) ir amerikiete Mary Stoiana (6:4, 6:2).
WTA 250 serijos moterų teniso turnyro San Paule prizų fondą sudaro 283,347 tūkst. JAV dolerių.
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