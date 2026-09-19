Andrė Lukošiūtė Tunise iškovojo 11-ąjį karjeros ITF dvejetų titulą

Pirmajame sete lietuvė su porininke ilgai vijosi varžoves (0:3, 1:4, 2:5). Devintajame geime A. Lukošiūtė su C. Blomqvist atitrūko 40:15, trečiu bandymu realizavo „break pointą“ ir atsitiesė. Dvyliktajame geime jos neutralizavo „match pointą“, išplėšė pratęsimą, o ten startavo puikiai (6:2) ir netrukus laimėjo setą.
Antrajame sete A. Lukošiūtė su C. Blomqvist nerealizavo abiejų „break pointų“ ir pralaimėjo visas savo padavimų serijas. Sutrumpinto formato trečiojo seto pradžia joms irgi buvo prasta (0:3). Visgi, joms pavyko atsitiesti (3:3). Vėliau ilgą laiką kova vyko taškas į tašką. A. Lukošiūtė ir C. Blomqvist buvo atsilikusios 7:8, bet tada pelnė 3 taškus be atsako ir šventė pergalę.
Lietuvei su porininke laimėti nesutrukdė net ir 9 padarytos dvigubos klaidos (varžovės jų padarė 3).
A. Lukošiūtė ir C. Blomqvist pelnė 956 JAV dolerius bei po 15 WTA dvejetų reitingo taškų. Lietuvė laimėjo jau 11-ą ITF moterų dvejetų turnyrą per karjerą ir 3-ią – šiemet.
Vienetų varžybų starte 25-erių A. Lukošiūtė (WTA-503) 5:7, 2:4 atsiliko nuo kazachės Jekaterinos Dmitričenko (WTA-1081) ir atsisakė tęsti mačą. Dvikova truko 2 valandas 3 minutes. A. Lukošiūtei atiteko 147 JAV doleriai.
33-ejų Iveta Dapkutė (WTA-843) vienetų varžybų ketvirtfinalyje tik po 2 valandų 38 minučių dramos 6:7 (5:7), 6:7 (1:7) nusileido pirmajai turnyro raketei kinei Lan Mi (WTA-427). I. Dapkutė pelnė 3 WTA vienetų reitingo taškus ir 367 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Tunise prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
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