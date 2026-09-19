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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

De Zerbi kritikuoja „Tottenham“ po dar vieno pralaimėjimo: „Tokios pažeidžiamos komandos dar nemačiau“

2026-09-19 22:48 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 22:48
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„Tottenham“ treneris Roberto De Zerbi negailėjo kritikos savo komandai po dar vieno pralaimėjimo „Premier“ lygoje.

Roberto De Zerbi | EPA nuotr.

„Tottenham“ treneris Roberto De Zerbi negailėjo kritikos savo komandai po dar vieno pralaimėjimo „Premier“ lygoje.

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Londono klubas namuose 2:3 nusileido Birmingamo „Aston Villa“ ir po penkerių rungtynių vis dar nėra iškovojęs pergalės.

„Per savo karjerą, per 14 metų dirbant treneriu, niekada nemačiau tokios komandos kaip mes. Esame tokie pažeidžiami, tokie nepastovūs“, – po rungtynių sakė R. De Zerbi.

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„Tottenham“ susitikimą pradėjo geriau, tačiau savo progų neišnaudojo. Pirmojo kėlinio pabaigoje „Aston Villa“ išsiveržė į priekį, o po pertraukos persvarą padidino iki 3:0. Tik rungtynių pabaigoje Conoras Gallagheris ir Janas Paulas van Hecke pelnė du įvarčius ir sušvelnino rezultatą.

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R. De Zerbi pripažino, kad jam sunku paaiškinti tokius komandos pasirodymus. Italas atkreipė dėmesį į tai, kad jo auklėtiniai gali gerai žaisti pirmąsias 30–40 minučių, tačiau po vienos nesėkmės jų žaidimas kardinaliai pasikeičia.

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„Esu treneris, bet neturiu visų atsakymų. Į šį klausimą atsakymo neturiu. Galiu pasakyti tik tai, ką galvoju ir ką šiandien mačiau“, – teigė R. De Zerbi.

Treneris taip pat užsiminė apie lyderystės ir žaidėjų tarpusavio komunikacijos trūkumą. Pasak jo, panašūs komandos žaidimo lūžiai jau buvo matomi rungtynėse su „Newcastle“, „Liverpool“ ir „Everton“.

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„Tottenham“ per pirmąsias penkerias „Premier“ lygos rungtynes surinko vos du taškus. Tai prasčiausias klubo sezono startas nuo 2008 metų. Vieninteliai du komandos įvarčiai šalies čempionate buvo pelnyti būtent pralaimėtose rungtynėse su „Aston Villa“.

Po rinktinių pertraukos R. De Zerbi auklėtiniai išvykoje susitiks su „Manchester United“.

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