„Arsenal“ patyrė triuškinančią nesėkmę „Premier“ lygoje prieš „Brighton“

Pascalis Grossas sužaidus pusvalandį puikiu smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė „Brighton” į priekį 1:0.
Charalamposas Kostoulas pirmojo kėlinio pabaigoje taip pat tiksliu smūgiu iš tolimos distancijos padvigubino pranašumą 2:0.
Chema Andresas standartinės situacijos metu smūgiu galva pasiuntė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.
Declanas Rice‘as tapo trečiuoju jauniausiuoju futbolininku (27 metai ir 249 dienos), pradėjusiu 300 rungtynių „Premier“ lygoje startinėje sudėtyje po Garetho Barry (26 metai ir 323 dienos) bei Franko Lampardo (27 metai ir 209 dienos).
Tarp „Premier“ lygoje 100 ar daugiau įvarčių praleidusių vartininkų tik Hanso Segerso (22 proc. – 36 iš 164) praleistų įvarčių dalis smūgiais iš už baudos aikštelės ribų yra didesnė nei Davido Raya (20,6 proc. – 33 iš 160).
Highlights via DasFootball
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