„Sunderland“ kapitonas Granitas Xhaka įsipainiojo į suklastotų dokumentų tyrimą: gali laukti ritma bausmė

Tyrimas taip pat atliekamas prieš gydytoją iš Liucernos, kuri, kaip įtariama, galėjo išduoti vakcinacijos sertifikatus žmonėms, kurie iš tikrųjų nebuvo paskiepyti. Jos klinikoje policija atliko kratą dar 2023 metais ir paėmė tyrimui reikšmingus įrodymus.
Pareigūnai aiškinasi, ar 33-ejų G. Xhaka galėjo gauti oficialų dokumentą, patvirtinantį vakcinaciją, nors pati vakcina jam nebuvo suleista. Prokuratūra pabrėžia, kad tiriama, ar buvo padarytas nusikaltimas, susijęs su melagingo oficialaus dokumento gavimu arba dokumentų klastojimu.
G. Xhaka atstovas Andreas Bantelis teigia, kad futbolininkas turi gydytojos išduotą patvirtinimą, jog nuo COVID-19 buvo paskiepytas 2022 metų sausio 25 ir lapkričio 8 dienomis. Pats žaidėjas, anot atstovo, yra pasirengęs visiškai ir skaidriai bendradarbiauti su teisėsauga.
G. Xhaka į Liucernos prokuratūrą turėtų būti iškviestas apklausai spalio pradžioje. Tuo metu Šveicarijos rinktinė ruošis Tautų lygos rungtynėms – spalio 6 dieną Liucernoje ji susitiks su Šiaurės Makedonija.
G. Xhaka nuo 2025 metų atstovauja „Sunderland“ ir yra šio klubo kapitonas. Prieš persikeldamas į šią ekipą jis žaidė Leverkuzeno „Bayer“, Londono „Arsenal“ ir Menchengladbacho „Borussia“ komandose.
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