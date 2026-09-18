„Chelsea“ vėl nesėkmingai pasirodė lygoje ir krito prieš „Brentford“

Nuvykę pas savo kaimynus Londone „Brentford“ atstovus, „Chelsea“ liko be taškų. Jie pralaimėjo 0:3.
Pirmasis kėlinys pranašumo nesuteikė nė vienai komandai. Ne tik nebuvo pelnyta nė vieno įvarčio, tačiau ir abi rimčiau į varžovų vartus nepasikėsino.
Antrajame kėlinyje dominavo šeimininkai. Jie sužaidus valandą įgijo pranašumą po kampinio. Jo metu visiškai vienas netoli vartų buvęs Jaidonas Anthony sulaukė komandos draugo laimėtos dvikovos ore ir jam pasiųsto kamuolio bei jį nugabeno į vartus.
Pranašumą ir pergalę komandai įtvirtino Igoris Thiago. Puolėjas greitoje atakoje atsidūrė laiku ir vietoje, kai vieno prieš vartininką pabėgusio komandos draugo smūgį šis atrėmė, o jam beliko atlikti smūgį į vartus.
Jau per pridėtą laiką šeimininkų džiaugsmą dar labiau padidino Fabio Carvalho tikslus smūgis.
Trečia kartą iš eilės be pergalės likusi „Chelsea“ (7 taškai) lygoje žengia 7-oje vietoje. Vis dar pralaimėjimų neturinti „Brentford“ – pakilo į 3-ąją poziciją.
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