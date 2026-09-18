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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Anglijos rinktinės sudėtis Tautų lygai: po pertraukos sugrįžta Alexander-Arnoldas ir Palmeris

2026-09-18 12:47 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-18 12:47
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Anglijos rinktinės vyriausiasis treneris Thomas Tuchelis artėjančioms kovoms UEFA Tautų lygoje į nacionalinės komandos sudėtį po pertraukos pakvietė Trentą Alexanderį-Arnoldą ir Cole‘ą Palmerį.

Trentas Alexanderis-Arnoldas (kairėje) | EPA nuotr.

Anglijos rinktinės vyriausiasis treneris Thomas Tuchelis artėjančioms kovoms UEFA Tautų lygoje į nacionalinės komandos sudėtį po pertraukos pakvietė Trentą Alexanderį-Arnoldą ir Cole‘ą Palmerį.

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Į sudėtį taip pat buvo įtrauktas „Bournemouth“ saugas Alexas Scottas, dar nežaidęs rinktinėje. Sąraše taip pat atsidūrė Tino Livramento, kuris turėjo žaisti šią vasarą pasaulio futbolo čempionate, tačiau dėl traumos tuomet jį pakeitė Trevoh Chalobah. Dabar abu jie atsidūrė 27 žaidėjų sąraše.

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Visgi pasaulio čempionate Anglijai atstovavę Reece‘as Jamesas, Ivanas Toney, Johnas Stonesas, Jordanas Hendersonas, Ollie Watkinsas, Deanas Hendersonas, Danas Burnas, Noni Madueke ir Djedas Spence‘as šį kartą kvietimų nesulaukė. J. Stonesas, D. Hendersonas, J. Hendersonas, D. Burnas ir D. Spence‘as dėl traumų šį sezoną dar nežaidė.  

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Anglijos rinktinės sudėtis:

Vartininkai: Jordanas Pickfordas („Everton“), Jasonas Steele‘as („Brighton“), Jamesas Traffordas („Leeds United“)

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Gynėjai: Trentas Alexanderis-Arnoldas (Madrido „Real“), Jarradas Branthwaite‘as („Everton“), Trevoh Chalobah („Como“), Marcas Guehi („Manchester City“), Lewisas Hallas („Newcastle United“), Ezri Konsa („Arsenal“), Tino Livramento („Newcastle United“), Nico O‘Reilly („Manchester City“), Jarellas Quansah (Lėverkuzeno „Bayer“)

Saugai: Elliotas Andersonas („Manchester City“), Jude‘as Bellinghamas (Madrido „Real“), Mylesas Lewisas-Skelly („Arsenal“), Kobbie Mainoo („Manchester United“), Cole‘as Palmeris („Chelsea“), Declanas Rice‘as („Arsenal“), Alexas Scottas („Bournemouth“)

Puolėjai: Harry Kane‘as (Miuncheno „Bayern“), Dominicas Calvertas-Lewinas (Leeds United“), Eberechi Eze („Arsenal“), Anthony Gordonas („Barcelona“), Rio Ngumoha („Liverpool“), Marcusas Rashfordas („Manchester United“), Morganas Rogersas („Chelsea“), Bukayo Saka („Arsenal“)  

 

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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