„Man City“ įspūdingai pranoko „Norwich City“ ir žengė į kitą „Carabao“ taurės etapą

Floydas Samba sužaidus beveik pusvalandį smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0.
Netrukus vienas prieš vartininką atsidūręs Rayanas Cherki tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir padvigubino pranašumą 2:0.
Varžovą suklaidinęs Allanas Elias antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo 3:0.
F. Samba antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir rezultatas jau tapo triuškinamas 4:0.
Ryanas McAidoo rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo savo įvartį, o „Man City“ šventė pergalę rezultatu 5:0.
Highlights via DasFootball
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