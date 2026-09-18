„Bayern“ klubas iškovojo didžiausią sezono pergalę prieš „Union“ Vokietijos čempionate

Vincento Kompany auklėtiniai penktadienį namuose 7:0 sutrypė Berlyno „Union“ klubą. Tai didžiausia šio sezono pergalė „Bundesliga“ pirmenybėse.
Šiose rungtynėse pasismagino „Bayern“ lyderis Michaelas Olise. Jis pelnė „hat-tricką.
Du įvarčius pridėjo Harry Kane`as, iš kurių vienas – realizuojant baudinį. Po kartą tiksliai vartus atakavo Jamalas Musiala ir po keitimo į aikštę žengęs Ismaelis Saibari.
Su 10 taškų „Bayern“ bent laikinai pakilo į pirmąją vietą, o ‚Union“ lieka 16-oje pozicijoje.
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