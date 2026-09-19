Andrius Tapinas: „Yra žaidėjų, kurie turėtų daugiau niekada neužsivilkti žaliai baltų marškinėlių“

„Šitas mūsų kritimas ir pakilimas tikrai pribaigs mus. Man šiandien buvo absoliuti gėda žiūrėti, kas vyko aikštėje – 0:3 gauti svečiuose.. Ir tai ne pirmas, ir ne antras kartas. Sveikiname „TransINVEST“, bet žiūrint į mus, tikrai yra žaidėjų, kurie turėtų daugiau niekada neužsivilkti žaliai baltų marškinėlių. Taip yra. Tikiu, kad ir treneriai tą mato ir supranta“, - sakė A. Tapinas.
Po pralaimėjimo „Žalgiris“ nukrito į ketvirtąją vietą, trečiąją užleisdamas šiandien triumfavusiai „TransINVEST“ ekipai.
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