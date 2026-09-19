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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Andrius Tapinas: „Yra žaidėjų, kurie turėtų daugiau niekada neužsivilkti žaliai baltų marškinėlių“

2026-09-19 22:52 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-19 22:52
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Po triuškinamo pralaimėjimo „TransINVEST“ ekipai, Vilniaus „Žalgirio“ prezidentas Andrius Tapinas savo komandos pasirodymą pavadino gėdingu. Tuo pačiu, A. Tapinas pažymėjo, kad kai kurie dabartiniai žaidėjai nenusipelnė būti „Žalgirio“ dalimi.

Andrius Tapinas | Pauliaus Peleckio / BNS foto nuotr.

Po triuškinamo pralaimėjimo „TransINVEST“ ekipai, Vilniaus „Žalgirio“ prezidentas Andrius Tapinas savo komandos pasirodymą pavadino gėdingu. Tuo pačiu, A. Tapinas pažymėjo, kad kai kurie dabartiniai žaidėjai nenusipelnė būti „Žalgirio“ dalimi.

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„Šitas mūsų kritimas ir pakilimas tikrai pribaigs mus. Man šiandien buvo absoliuti gėda žiūrėti, kas vyko aikštėje – 0:3 gauti svečiuose.. Ir tai ne pirmas, ir ne antras kartas. Sveikiname „TransINVEST“, bet žiūrint į mus, tikrai yra žaidėjų, kurie turėtų daugiau niekada neužsivilkti žaliai baltų marškinėlių. Taip yra. Tikiu, kad ir treneriai tą mato ir supranta“, - sakė A. Tapinas.

Po pralaimėjimo „Žalgiris“ nukrito į ketvirtąją vietą, trečiąją užleisdamas šiandien triumfavusiai „TransINVEST“ ekipai.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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Tapkinui
Tapkinui
2026-09-20 01:27
Yra žurnalistų, kurie geriau niekada nerašytų ir nevestų propogandinių laidų
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Tyrajam Andriukui
Tyrajam Andriukui
2026-09-20 06:27
O sūneliui jau padovanojai žaliai baltą aprangą?
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koks
koks
2026-09-20 07:39
pats esi, tokia ir komanda
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