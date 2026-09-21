Kecmanovičius ir Latinovičius po pergalės prieš Lietuvą: „Buvome tvirtesni“

Lemiamą, trečiąjį tašką serbams pelnė Miomiras Kecmanovičius ir Stefanas Latinovičius. Pirmą kartą kartu žaidęs Serbijos dvejetas po daugiau nei dviejų valandų kovos 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 įveikė Edą Butvilą ir Vilių Gaubą.
„Patirtis ir publika buvo mūsų pusėje. Tai mus vedė į pergalę. Svarbiausiais momentais buvome tvirtesni“, – po mačo sakė M. Kecmanovičius.
Tuo metu S. Latinovičius padėkojo savo porininkui už pagalbą debiutiniame mače Serbijos rinktinėje.
„Pirmiausia noriu padėkoti savo partneriui, nes jis visą laiką buvo šalia. Kai buvo sunkiausia, jo buvimas šalia ir energija man labai padėjo. Pats nebūčiau su tuo susitvarkęs, jei šalia nebūtų buvęs toks patyręs žaidėjas ir geras draugas. Labai džiaugiuosi, kaip viskas baigėsi“, – teigė S. Latinovičius.
Serbijos rinktinė po šios pergalės užsitikrino vietą 2027 metų Daviso taurės pasaulio grupės kvalifikacijoje. Tuo metu Lietuvai kitąmet teks žaisti pasaulio I grupės atkrintamosiose varžybose.
Jau po dvejetų įvykusiame paskutiniame mače Ognjenas Miličius 6:2, 6:2 nugalėjo Pijų Vaitiekūną ir galutinai įtvirtino Serbijos pergalę.
Serbijos rinktinės kapitonas Viktoras Troickis po mačo pasidžiaugė komandos pasirodymu ir teigė tikintis jos ateitimi.
„Sveikinu vaikinus su geru rezultatu. Kitais metais viską pradėsime iš naujo, norėčiau, kad būtume pilnos sudėties. Tikiu šia komanda, jos laukia šviesi ateitis“, – sakė V. Troickis.
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