Acosta iškovojo pirmąją pergalę „MotoGP“, Marcas Marquezas liko penktas

22-ejų KTM motociklininkas triumfavo lenktynėse „Red Bull Ring“ trasoje ir pirmą kartą karjeroje laimėjo „MotoGP“ klasėje. Antroje vietoje finišavo čempionato lyderis Jorge Martinas, o trečias liko jo „Aprilia“ komandos draugas Marco Bezzecchi.
P. Acosta pergalę iškovojo praėjus vos dienai po nesėkmės sprinto lenktynėse – šeštadienį ispanas krito būdamas pirmoje pozicijoje.
Ši pergalė buvo ypač svarbi ir KTM ekipai – tai pirmasis komandos triumfas „MotoGP“ klasėje nuo 2022 metų Indonezijos GP etapo.
Septyniskart pasaulio čempionas Marcas Marquezas Austrijoje turėjo sudėtingą savaitgalį. „Ducati“ motociklininkas finišavo tik penktas ir čempionato įskaitoje dabar nuo J. Martino atsilieka 12 taškų. Dar 30 taškų nuo lyderio atsilieka M. Bezzecchi.
Austrijos GP lenktynių rezultatai:
P. Acostai ši pergalė tapo ypatinga ir dėl to, kad sezono pabaigoje jis paliks KTM komandą.
„Pirmoji pergalė visada būna ypatinga. Tai puikus būdas užbaigti savo etapą su KTM, ypač prieš visus Austrijos sirgalius. Čia buvo daugybė KTM vėliavų. Esu dėl jų labai laimingas, nes jie šios pergalės nusipelnė dar labiau nei aš“, – po lenktynių sakė P. Acosta.
16-ojo sezono etapo – Japonijos GP – lenktynės vyks spalio 3-4 d. Jas, kaip ir visą sezoną, tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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